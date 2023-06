Regnskab: Facebook sætter milliarder af til byggestop i Odense

Det vakte stor opmærksomhed, da Meta – tidligere Facebook – i Odense sidste år afbrød byggeriet af to nye datahaller i Odense.

Dengang oplyste Meta, at man ønskede at strømline organisationen og opprioritere flere ressourcer til kunstig intelligens – AI.

Nu viser det sig, at den globale social-media-koncern har stillet garantier for et tab på 1,9 milliarder kroner for det afbrudte byggeri.

I ledelsesberetningen oplyses det at, omkostningerne ved at aflyse det kommende nybyggeri beløber sig til en afskrivning på 1,9 milliarder kroner i "afholdte byggerelaterede omkostninger, som godtgøres i form af en garanti" fra Odense-selskabet - Cassin Networks moderselskab – Facebook International Operation Limited.

Selskabet har adresse i Dublin, Irland.

Milliardstor egenkapital

Selskabet bag de danske centre - Cassin Networks - tjente sidste år 227 millioner kroner og har nu en egenkapital på 14,5 milliarder kroner.

Salget – omsætningen – steg fra 2,9 til 3 milliarder kroner.

I 2023 forventer Cassin Networks en omsætning på niveau med 2022 og forudser ikke nogen ændringer i aktiviteterne.

I foråret meddelte Meta, at man ville fyre 10.000 medarbejdere globalt, og i Danmark blev der skåret ned og afskediget på landekontoret i København.

Det blev ikke oplyst, hvor mange medarbejdere, der totalt er afskediget i Danmark.

Ifølge Cassin Networks 2022-regnskab var der i 2022 ansat 81 medarbejdere mod 73 året i forvejen.