Retssag mod 22 OB-fans efter AGF-kamp

Inden kampen var den tiltalte gruppe til stede på Nørregade i Odense, hvor de mange fans blev anholdt af politiet.

Ifølge anklageskriftet, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i, er alle tiltalt for at have forsøgt at deltage i slagsmål.

Optøjerne skete ved 16-tiden søndag eftermiddag den 13. maj et par timer før OB og AGF skulle i kamp på Odense Stadion.

Balladen brød ud ved Sir Club i Nørregade i Odense. Nogle af ballademagerne var i besiddelse af masker, fyrværkeri og også tandbeskyttere.

- For at undgå den vold, det kunne eskalere til, anholdt vi 30 mænd indenfor 10-15 minutter i og omkring Nørregade, fortalte vicepolitiinspektør Kim Munksgaard fra Fyns Politi dengang til TV 2/Fyn.

Alle anholdte er blevet løsladt igen, men 22 af dem kan nu se frem til et retsligt efterspil

Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte udviste agressiv adfærd og angreb AGF-tilhængere, men situationen eskalerede ikke, fordi politiet var til stede.

Retssagen mod de 22 personer begynder ved Retten i Odense den 13. januar.

OB tabte iøvrigt til AGF med 3-2.

