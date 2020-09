Salg af fjernvarmen: Her er Energi Fyns bud på en løsning

En midlertidig plads i bestyrelsen, en årlig tilbagemelding til kommunens økonomiudvalg, en tilbagekøbsmulighed til Odense Kommune, og en omformulering af aftalen, så Fjernvarme Fyn forbliver på fynske hænder i fremtiden.

Skåret ind til benet, så er det dé indrømmelser, Energi Fyn har brugt weekenden på at forhandle på plads med Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg. Forhandlinnger som blev indledt i fredags, da Odense-borgmester, Peter Rahbæk Juel, bad Energi Fyn om yderligere betryggelse i aftalen, inden han ville fortsætte de politiske drøftelser om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Fra Danmark til Fyn

Blandt andet bad borgmesteren om yderligere sikkerhed for, at Fjernvarme Fyn også i fremtiden forbliver på fynske hænder. Derfor er én formulering i aftalen ændret. Her stod der tidligere, at Energi Fyn kan konsolidere sig med "andre forbrugerejede selskaber i Danmark". Nu står der i stedet for, at Energi Fyn kan konsolidere sig med "andre selskaber på Fyn og de fynske øer".

Ingen nye garantier for lave priser

Fredag gjorde Peter Rahbæk Juel det også klart, at der i den oprindelse aftale allerede var formuleringer som - sammen med varmeforsyningsloven - sikrede stabile fjernvarmepriser. I de nye tilføjelser er der da heller ikke nogen nye tiltag, som garanterer lave fjernvarmepriser.

Odense Kommune får et midlertidigt medlem af bestyrelsen frem til foråret 2023, og så skal Energi Fyn lave en orientering kommunens økonomiudvalg med fokus på fjervarmepriser og grøns omstilling. Men hvilke handlemuligheder økonomiudvalget har, hvis de er utilfredse med Energi Fyn, står der intet om.

Den sidste del af aftalen er en tilbagekøbsklausul. Odense Kommune kan købe Fjernvarme Fyn tilbage på de samme vilkår som de sælger. Dette kan dog kun skem, hvis Energi Fyn skulle bryde loven og blive frataget rettigheden til at drive forsyningsvirksomhed.

Forhandlinger forsætter tirsdag

Samtidig med at Peter Rahbæk Juel har sendt de nye vilkår i aftalen ud til byrådet, har han også inviteret partierne til forhandlinger tirsdag, hvor et salg af fjernvarmen skal diskuteres. Her skal politikerne forsøge at blive enige om, hvordan de skal finde 1,8 milliarder kroner til renovering af blandt andet byens skoler og plejehjem.

Her er de fire tiltag