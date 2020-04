Sandra savner Fakta: Udsatte unge hårdt ramt af afbrudt praktik

Hver dag går Sandra Vilstrup en tur på cirka 800 meter. Det er den distance, der er fra hendes hjem og op til Fakta i Kochsgade i Odense, hvor Sandra siden i sommers har været i praktik.

- Det er dagens højdepunkt lige at komme op og hilse på mine kollegaer, når nu jeg ikke kan se dem ved at arbejde, siger hun. Jeg er virkelig glad for mit praktiksted, og jeg vil bare gerne i gang igen, siger hun.

En fynbo får svar Hvornår åbner de store børns specialskoler som CSV STU, og hvornår må vi unge praktikanter komme ud på vores arbejdspladser igen? Sandra Vilstrup, Odense C

Men der er meget, der tyder på, at Sandra ikke kan komme tilbage lige forløbig. Siden alle landets skoler, herunder også CSV STU i Odense som Sandra går på, blev lukket ned den 13 marts, blev alle praktikanter gennem uddannelserne også sendt hjem.

Læs også Ekstra psykologhjælp til unge i Odense

For Sandra, som lider af boarderline og mental lettere retardering, betyder det, at hun er ekstra udsat, fordi hun lige pludselig ikke har faste rammer og mennesker omkring sig.

- Mine psykiske diagnoser og selvmordstanker bliver klart forstærket af, at jeg ikke kan lade mig distrahere af at være på arbejde eller i skole. I stedet går jeg rundt herhjemme og keder mig og kommer til at tænke dumme tanker, forklare hun.

Hjælp til psykisk sårbare under Covid-19 For nylig indførte Odense Kommune ekstra psykologhjælp til unge mellem 13-30 år, som har det svært under corona-situationen. Her kan man ringe alle hverdage på 29 79 22 42 og få gratis psykologsamtaler. Hvis du ikke bor i Odense kommune, er der mange andre steder, du kan få hjælp. Læs mere om gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed under COVID-19 her, eller bliv klogere på, hvad du som arbejdsgiver eller pårørende kan gøre for at hjælpe psykisk sårbare under Covid-19 her. Hvis du har brug for at tale med nogen om selvmordstanker, kan du kontakte Livsliniens rådgivning på 70 20 12 01 hver dag fra kl. 11-04.

Fakta savner praktikanterne

Hos Fakta A/S ser man meget gerne, at unge praktikanter som Sandra kan komme tilbage til i deres praktikforløb så hurtigt som muligt.

- Vi vil rigtig gerne have medarbejdere som Sandra tilbage i butikkerne. Vi har brug for dem, og det er tydeligt for os, at denne målgruppe trives og oplever mening med deres arbejde. Der er ingen tvivl om, at der i disse dage er en stor gruppe, der rammes hårdt på dette felt, siger Jens Romundstad, HR-direktør hos Coop.

Læs også Politiet åbner for køreprøver igen: - Stor stressfaktor kan forsvinde

Men vil Fakta overhovedet være i stand til at give Sandra et ligeså godt praktikforløb, hvis hun endelig får lov at komme igang igen under corona-situationen? Det er Jens Romundstad ikke i tvivl om.

- Naturligvis vil vi være i stand til dette. Vi har indrettet vores drift af butikkerne efter sundhedsstyrelsens anbefalinger og har været i gang uafbrudt siden krisen kom til DK. Der ligger også den forpligtelse for STU'erne, at de skal tilbyde nødundervisning, og vi så gerne, at dette blev benyttet mere, siger han.

Specialundervisning til unge og voksne Center for specialundervisning for voksne (CSV) inkluderer den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), Voksenspecialundervisning (VSU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Herunder skal de blandt andet i praktik i virksomheder og institutioner. Voksenspecialundervisning (VSU) Undervisningen henvender sig til unge og voksne med enten en sindslidelse, psykisk sårbare, en senhjerneskade eller generelle indlæringsvanskeligheder. Forberedende Voksenundervisning (FVU) FVU-undervisning styrker vigtige grundlæggende færdigheder med henblik på eventuel videre uddannelse eller arbejde. Undervisningens indhold er læsning, stavning, skriftlig fremstilling på dansk, talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Kilde: Odense.dk/csv Se mere

Et lille håb til psykisk sårbare

Sandra vil altså gerne have Fakta, og Fakta vil gerne have Sandra - så hvad er problemet? Det kan Kirsten Haaning, Chef for Center for specialundervisning for voksne (CSV) svare på.

- Ligesom store dele af Danmark har vi fået besked på, at vi skal lukke vores uddannelser helt ned. Så det har vi gjort, hvilket også betyder, at Sandra og andre unge som hende desværre må vente med at færdiggøre deres praktikophold, siger hun.

Hun understreger dog, at hun godt kan forstå, at Sandra undrer sig over situationen og henviser til, at folk, som er i praktik gennem jobcentrene, er i samme dilemma for tiden.

Sandra Vilstrup har flere gange ringet til Odense Kommune for at høre, om de kan hjælpe hende i praktik igen. Meldingen er, at hun må vente til de nye retningslinjer fra 11. maj. Foto: Thomas Bjerre Larsen

Selvom praktikstederne gerne vil have de unge tilbage, har uddannelserne nemlig stadig et ansvar for at sikre, at alt forløber, som det skal, hvilket er svært at udføre, som situationen er nu.

- Vi håber selv på, at der kommer nyt fra Regeringen, så vi kan få de unge lidt i gang igen. Derfor er vi også meget spændte på, hvad det betyder for vores elever, at politikerne i weekenden er blevet enige om en aftale, der vedrører udsatte grupper, siger Kirsten Haaning, Chef for CSV.

Aftalen, som Kirsten Haaning henviser til, er netop blevet til, fordi sårbare børn og voksne lider i ekstra høj grad under Corona. Helt konkret har alle Folketingets partier derfor afsat 215 millioner, som skal fordeles til udsatte grupper.

Ny aftale om hjælp til udsatte grupper Der er blevet afsat i alt 215 millioner kroner til forskellige tiltag, som skal hjælpe udsatte grupper under coronakrisen. De fordeles således: 131 millioner kroner skal gå til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug.

37,6 millioner kroner skal gå til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.

35,7 millioner kroner skal gå til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap.

10 millioner kroner skal gå til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale engagement. Kilder: Social- og Indenrigsministeriet. Se mere

Men om den nye hjælpepakke helt konkret kommer til at hjælpe Sandra med at komme i praktik igen, ved Kirsten Haaning, Chef for CSV Odense, desværre ikke endnu.

- Vi ved stadig ikke særlig meget om, hvordan det kommer til at hjælpe os. Vi håber og satser på, at vi får mere at vide om hele situationen i løbet af nogle dage, siger hun.

Læs også Løsninger trænger sig på: De ældste elevers psykiske helbred er på spil

Sandra Vilstrup stillede sit spørgsmål til TV 2/Fyn. Du kan gøre det samme. I denne uge sætter vi fokus på åbningen af dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Stil dit spørgsmål her: