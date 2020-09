Selskabsbranchen er presset: Kunder tør først booke til næste år

Der er gang i gryder og pander i køkkenet på Næsbyhoved Skov i Odense, hvor maden bliver lavet til de mange konfirmationer.

Men siden i mandags har der været tilsvarende travlt på kontoret, hvor aflysninger til efterårets arrangementer som blandt andet julefrokoster er væltet ind.

- Det gik rigtig stærkt. Jeg tror, vi fik aflyst omkring 600-700 gæster på to dage. Mange er i tvivl, om de kan holde deres fester og nogle af dem tør ikke, siger Morten Hansen, restauratør på Næsbyhoved Skov.

Sådan som det ser ud nu, skal vi helt hen til konfirmationstiden næste år, før vi kan se i bøgerne, at folk tør booke igen Morten Hansen, restauratør på Næsbyhoved Skov

Opfordring gjorde mange nervøse

I mandags blev der på et pressemøde med sundhedsministeren, Magnus Heunicke, indført restriktioner i Odense og 17 københavnske kommuner. Her opfordrede ministeren til, at danskerne burde overveje, om deres allerede planlagte fester fortsat skulle afholdes.

- Vi ser fortsat flere smitteudbrud i forbindelse med private fester og sammenkomster og derfor vil jeg endnu en gang bede jer overveje, om den feste, man har planlagt skal afholdes nu, eller om man har mulighed for at udskyde festen, lød det fra sundhedsministeren Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Opfordring blev senere trukket tilbage, men den nåede at skabe nervøsitet hos flere af Morten Hansens kommende gæster, som har valgt af aflyse måneder i forvejen. Restauratøren kender endnu ikke omfanget af konsekvenserne for hans forretning.

- Det er sket så hurtigt, og vi har ikke fået afklaret, om vi får noget hjælp. Vi har jo taget bølge et, der var ekstremt hård, og hvor vi mistede 7000 gæster i løbet af de fire måneder, siger han.

- Sådan som det ser ud nu, skal vi helt hen til konfirmationstiden næste år, før vi kan se i bøgerne, at folk tør booke igen. Jeg er meget bekymret, og det er også nu, vi skal have at vide, om hjælpepakkerne kommer på banen igen, for ellers skal vi til at tænke nogle helt andre tanker som restauratører og ejere.

Kritik af erhvervsministeren

TV2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S). Han ønsker ikke at stille op til interview, men henviser til den politiske hjælpepakke som blev indgået 28. august, som blandt andet støtter tvangslukkede virksomheder.

Men den pakke er Næsbyhoved Skov og andre restaurationer ikke dækket under, da stederne ikke er tvunget lukket, og aflysningerne sker uden et egentligt forbud.

Man har ikke fået nogen udmelding fra erhvervsministeren - han har glimret ved sit fravær Sten Slot, formand for brancheorganisationen Horesta i Region Syddanmark

Og det er ikke godt nok mener formanden for brancheorganisationen Horesta i Region Syddanmark, Sten Slot.

- Nu står man som Moses ved det røde hav, man har ikke fået nogle ordrer i borgen, og man har ikke fået nogen udmelding fra erhvervsministeren - han har glimret ved sit fravær. Så har man kun én mulighed og det er at fyre folk, så der bliver travlt ved jobcentrene.

Som en lus mellem to negle

På Næsbyhoved Skov frygter Morten Hansen for sin forretning og sine medarbejdere, når han kigger ind i et mere og mere tomt efterår.

Kunne I ikke tage et gebyr, når folk aflyser?

- I princippet må man godt. Hvis der nogen, der aflyser en uge før, må man tage op til 75 procent af den omsætning, du troede, der var. Men det har vi ikke gjort, for vi vil også gerne have, at gæsterne kommer tilbage igen. Vi er lidt en lus mellem to negle.