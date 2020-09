Odense mangler millioner: - Ærgerligt der ikke er mere styr på det

Odense Kommunes fortsatte økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde fortsætter. For trods rapporter, anbefalinger og indsatser ser det ud til, at merforbruget kommer til at stige mere end først forventet de kommende år på det specialiserede socialområde.

De fortsat stigende udgifter irriterer den konservative ældre- og handicaprådmand Søren Windell.

- Jeg er ærgerlig over, at der ikke er mere styr på det her. Altså, vi kan se nogle steder, hvor det virkelig eksploderer, og hvorfor er det, de gør det? Det er jo det, vi gerne vil vide, fordi hvor skal vi sætte ind?, spørger Søren Windell.

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune, hvor udsatte børn og unge, de voksenhandikappede og også borgere med psykiske lidelser hører under, har gennem en årrække været udfordret af budgetoverskridelser og manglende sikkerhed i styringen af området.

Specialiseret velfærd Det specialiserede velfærdsområde dækker blandt andet unge med psykiske problemer, tvangsfjernelser og personer med senhjerneskader. Udgifterne til specialiserede velfærdsområde er de senere år steget på landsplan. På nogle områder har Odense dog oplevet større stigninger end resten af landet. Fra 2015 og frem til 2019 er udgifterne på det specialiserede børneområde steget med 19,8 procent i Odense Kommune, hvor de i samme periode på landsplan 'kun' er steget med 8,6 procent. Samme tendens ses på det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne fra 2015 til 2019 er steget med 19,0 procent i Odense Kommune og 13,1 procent på landsplan. Se mere

Kommunen har i de seneste år brugt masser af ressourcer på konsulenter, rapporter og anbefalinger.

Men alligevel kan det potentielt ventede 100 millioner kroners underskud ifølge TV 2 Fyns oplysninger bevæge sig op i nærheden af 200 millioner i de kommende år. Og kommunen ved stadig ikke, hvorfor budgettet skrider.

- Der er kommet nogle rapporter på det. Der er kommet 33 anbefalinger, og dem arbejder vi med i øjeblikket, men det er et område, som eksploderer. Min store bekymring er, hvorfor det stiger så voldsomt. Er det borgere, vi har i systemet, hvis sygdom udvikler sig, eller kommer der simpelthen flere ind i systemet?, siger Søren Windell.

Planen mangler

Også hos Venstre undrer man sig over, hvad der foregår.

- Vi har jo i Venstre længe efterspurgt en handlingsplan på det her, fordi man godt kunne se også lidt ud i fremtiden, at det her er jo et vedvarende problem, desværre.

- Det kommer til at betyde, at økonomien sejler igen. Det gør den desværre bare altid i Odense Kommune, må man sige. Jeg kan godt forstå, hvis borgerne de undrer sig. Det kommer til at betyde, at det budget, vi skal lægge lige om lidt for 2021, det bliver et rigtig, rigtig kedeligt og trist et af slagsen. Der bliver ikke noget velfærd at lave noget på, siger Marlene Ambo-Rasmussen, der er medlem af kommunens børn- og ungeudvalg.