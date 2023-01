Selvmordstruede Lisbeth om en blødende psykiatri: - Vi skal gøre en indsats nu

Lisbeth Dorch Nielsen mener selv, at hun har et godt liv med venner, familie, hunden og bostøtter. Hun har bare perioder, hvor hun er nødt til at lade sig indlægge, så selvmordstankerne kan blive dæmpet, så hun undgår at agere på dem.

Og netop derfor er det så vigtigt, at der kontinuitet på de psykiatriske afdelinger, hvor personalet kender mennesker som hende, der fra tid til anden døjer med ondt i sjælen.

- Det der med at møde nye ansigter, der ikke har været på afdelingen så længe. En havde kun lige været der i nogle uger, ikke. Det er frustrerende. Det er rigtig frustrerende, fordi man har brug for nogen, der kan give tryghed og kender mig og mine signaler og kan se, hvornår jeg har brug for hjælp.

Kan du nå til enighed med dig selv om, at det er værd at blive her i livet?

- Hvis du havde spurgt mig for en uge siden, så nej. Men nu har jeg lige fået en pause inde på psyk, (psykiatrisk afdeling, red.) hvor jeg ligesom har fået mod på tilværelsen igen.

Derfor håber Lisbeth Dorch Nielsen, at politkerne hører efter, når Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrisygehuset, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, direktør for Psykiatrisygehuset og Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark skriver et brev, der udtrykker så alvorlig bekymring for tilstandene i psykiatrien.

- Jeg håber da meget på, at det bliver taget seriøst, at de her penge er der brug for nu. Så vi kan gøre en indsats, og vi ikke står med en psykiatri, der bløder. At vi kan sørge for hjælp til dem, der har brug for hjælp, siger Lisbeth Dorch Nielsen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) erkender, at der er et problem med psykiatrien, og hun siger til TV 2 Fyn, at der skal være økonomi til at bedre situationen.