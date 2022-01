Skal mindske dødsrisikoen: Millioner på vej til landets største amputationscenter

- Vi har mange patienter, der for eksempel har haft sukkersyge og åreforkalkninger, hvilket giver dårligt blodomløb til specielt deres ben. Der er derfor en del risikofaktorer. Blandt andet om det kan hele op, og får de en amputationsstump, de kan bruge. Men også om der kommer betændelse. Alt det øger risikoen for, at man faktisk kan dø efter sådan en amputation.

Et oppusteligt bånd ved låret

Det forskningsprojekt, der nu skal til at starte, handler om, at man skal finde ud af, om man ved hjælp af et oppusteligt bånd - et såkaldt tourniquet - kan mindske risikoen ved amputationerne. Læge og ph.d.-studerende Anna Trier Brix forventer, at forskningen kommer til at vise gode resultater.

- Vi forventer, at patienterne taber mindre blod under operationen, samtidig kan vi måske gøre operationen hurtigere, hvilket er en fordel, fordi patienterne tit er meget syge.