Skolen er for usikker til undervisning: Nu er der fundet en løsning for eleverne

- Vi har fundet den bedste mulige løsning for elever og personale i forhold til undervisning, faglokaler og transport under de vilkår, der er. Alt det fysiske med lokaler og busser er på plads. Nu handler det for os på skolen om at få logistikken til at gå op i forhold til skemaer, lokaler og undervisere. Udover logistikken lader det endeligt til, at vi kan få fokus på fællesskabet igen, både for børn og voksne, skriver skoleleder på Næsby Skole Berith Bonnesen til forældrene.



Skal hentes i busser

Fra uge 43 kommer skoledagen til at starte på Næsby Skole, hvorfra eleverne bliver kørt i bus hver morgen og afleveret igen om eftermiddagen i Næsby.

I brevet til forældrene skriver Berith Bonnesen, at det har været en vanskelig opgave at finde løsninger, der kan huse samtlige hjemsendte elever. Sammen med kommunen har hun eksempelvis kigget på Fund Friskole og pavilloner til alle omkring Næsby Skole.

- Vi ser løsningen med en etage på Phønix i første omgang og en efterfølgende løsning i Bellinge Idrætscenter fra uge 43 som den bedste under disse vanskelige vilkår, fordi den giver os mulighed for at have fokus på undervisning og børnenes læring. Desuden håber vi, at det kan give lærerne lidt bedre arbejdsvilkår, siger Berith Bonnesen.

De ældste elever møder på Schacksgade allerede mandag i næste uge.

0. til 3. klasse fortsætter deres skolegang på Næsby Skole. Deres lokaler er nemlig ikke berørt af den forestående renovering, der ventes at tage helt op mod et år.