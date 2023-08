Små kugler giver museum enorm el-besparelse

Fik reduceret elregning med 50 procent

De små kugler af silica gel bliver placeret i kassetter, der skjules under bunden på de montrer, hvor museumsgenstandene ligger. Dermed bliver museumsgæsterne ikke generet af kassetterne, da de ikke er synlige.

Løsningen kan dog ikke bruges ved eksempelvis billeder, der hænger på en væg, eller ved andre ting der står ubeskyttet midt i et rum. Kassetterne med de små silica-kugler kan udelukkende bruges ved såkaldte mikroklimaer, der betegnes som det lille lukkede rum, der opstår inde i en montre.

Efter at Møntergårdens montre fik monteret kassetterne, var forskellen til at mærke.

- Vi kunne skrue ned for, hvor meget vi affugtede og hvor meget vi kølede, og så kunne vi slukke helt om natten (for affugtningsanlægget, red.), hvilket betød at vi fik reduceret vores elregning med 50 procent, fortæller Jens Toftgaard, der er udviklingschef for Museum Odense.

Et år efter implementering af silica-løsningen, kan Møntergården stadig nyde godt af de månedlige besparelser:

- Vi er jo gået fra knap 200.000 om måneden til at den seneste regning var på 16.000 kroner, så det er jo noget der er til at tage og føle på, siger Jens Toftgaard.

Håber på at fremme den grønne omstilling

Museum Møntergården er med i et forskningsprojekt, der hører under navnet Museernes Grønne Akademi.

Projektet forsøger at fremme den grønne omstilling inden for museumsverdenen.

- Her prøver vi netop at se på, sammen med ni andre museer i landet, om kan vi skrue på vores klimasystemer, og om vi kan bruge metoder som det her, eller andre metoder, der kan reducere vores elforbrug, uden at det går ud over museumsgenstandene, fortæller Jens Toftgaard.

Også hos andre organisationer er man udfordret af de høje energipriser. Salatgartneriet Nordic Greens har ligeledes været nødt til at tænke i nye strømbesparende løsninger.