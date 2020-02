Stor e-sportsbegivenhed vender tilbage til Odense 

Messehallerne i Odense Congress Center kommer igen i 2020 til at danne ramme om en af Nordeuropas største gamingbegivenheder, Odincon.

I samarbejde med verdens største e-sportsvirksomhed, tyske ESL, melder arrangørerne om, at tredagesmessen fortsætter.

- Vi har hele tiden set et stort potentiale i at have en gamingmesse i internationalt format i Odense, og vi er derfor ualmindeligt glade for, at vores partnere har lyst til at bygge videre på den fælles succes, siger Enrico Augustinus, som er administrerende direktør i Odense Sport & Event, der ejer Odense Congress Center.

26.000 gæster på besøg

I 2019 gik 26.000 gæster gennem tælleapparaterne over de tre dage, messen varede. Det var tredje gang, den blev afholdt.

Fakta om Odincon Odincon er en stor messe for gamere, der i 2019 bestod af tre ben: Danish Game Awards, som er stablet på benene af svendborgensiske Thomas Benze. Odincon, som er en messe fyldt med stande, hvor man kan få gode tilbud på udstyr, møde spiludviklere og komme tæt på nye produkter. ESL Pro League Finals: Det er finalerne i en stor international Counter-Strike-turnering, hvor danske Astralis deltager.

Det er endnu uvist, præcist hvor 2020-udgaven af Odincon finder sted. Det vil dog ikke blive i december som i 2019, men om efteråret.

- Efteråret er reelt en bedre timing for et arrangement som Odincon. Det betyder, at udstillerne kan fokusere alle ressourcer på messen i stedet for at skulle håndtere julesalget samtidig. Og for gæsterne tager det noget af travlheden ud af december, forklarer Enrico Augustinus.

Verdens mest populære computerspil

Tyske ESL, der står bag turneringer i en række af verdens mest populære computerspil, hvoraf én vil blive afviklet sideløbende med af Odincon, glæder sig ligeledes til samarbejdet.

- Partnerskabet med Odense Sport & Event har været en stor oplevelse for os, fantastiske og udsolgte e-sportsevents. Vi er glade for at kunne samarbejde på nye projekter igen i 2020 og takker det passionerede danske e-sportsmiljø for deres fortsatte støtte, siger Ulrich Schulze, der er vicepræsident for produktafdelingen ved ESL.

ESL afvikler sin del af Odincon i Arena Fyn i samme bygning.

Odincon er trods de mange gæster fortsat afhængig af penge fra Odense Kommune. Efter 2019-udgaven udløb en treårig aftale om Odense Kommune om økonomiske støtte til arrangementet. En ny aftale med kommunen er endnu ikke på plads.