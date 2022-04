To år efter mistanke om censur: Nu optræder Shen Yun i Odense

Da Shen Yun i 2016 optrådte i Musikhuset i Aarhus forsøgte den kinesiske ambassade ifølge dagbladet Politiken, at stoppe forestillingen ved at sende et brev til musikhuset.

Sagen blev ikke mindre mystisk af, at ledelsen i Odeon i første omgang oplyste, at Shen Yun ikke kunne optræde, da der var tale om en uheldig dobbeltbooking. Få uger efter ændrede Odeon forklaring og meddelte, at aflysningen hang sammen med, at man ønskede at lave om på, hvilke arrangementer man fylder Odeon med.

Endte i Folketinget

Flere partier i Odense Byråd krævede at det blev undersøgt, om det delvist kommunalt ejede Odeon havde udøvet selvcensur eller havde været under pres fra den kinesiske ambassade i Danmark. I december besluttede et enigt byråd at få lavet en advokatundersøgelse om sagen.

Samtidig blev sagen også rejst i Folketinget, hvor Jane Heitmann (V) indkaldte daværende kulturminister Joy Mogensen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) i samråd for at få afklaret om danske kulturinstitutioner ligger under for pres fra Kina.

Søren Søndergaard fra Enhedslisten rejste sagen i Udenrigspolitisk nævn for at få at vide, om der havde været henvendelser fra kinesiske myndigheder til udenrigsministeriet i sagen, mens Pernille Bendixen (DF) krævede svar om sagen fra indenrigsminister Astrid Krag (S).

Odeon frikendt af rapport

Men hverken samrådet, Indenrigsministeren eller sagen i Udenrigspolitisk nævn kastede lys over, hvorfor Odeon havde aflyst Shen Yuns forestilling.

Advokatundersøgelsen i Odense fastslog i januar 2020, at aflysningen ikke skete på grund af selvcensur eller af frygt for det kinesiske regime, men Odeon fik i rapporten kritik for at tale usandt om årsagen til aflysningen. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mente efter advokatundersøgelsen, at medierne havde skabt en storm i glas vand.

Omvendt var Benny Brix ikke imponeret af advokatens rapport, da han slet ikke var blevet inddraget i undersøgelsen.