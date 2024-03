Tre uger efter Agedrup-ballade: Gule veste og andre tiltag skal øge trivslen

Der er hentet en ekstra pædagogisk ressource ind på skolen, ligesom en socialrådgiver og en familiebehandler fysisk opholder sig på skolen et vist antal timer om ugen. Samtidig er der og øget adgang til skolepsykolog.



Børn- og Ungeforvaltningen er også i gang med at gennemgå alle aktive sager for at sikre, de er blevet - og bliver - behandlet korrekt, og familierne og børnene får den hjælp, de har brug for.

Dans og spil i frikvartererne

Frikvartererne er også blevet anderledes.



- Vi har sat voksenstrukturerede aktiviteter i gang. Det betyder, at de børn, der har brug for at blive inde, de kan gøre det, men vi har også sat mere udadrettede aktiviteter i gang i hallen eksempelvis, siger Michael Plauborg Jensen.

Det er aktiviteter som spil og dans, mens der i hallen er mulighed for mere sportslige aktiviteter. Aktiviteterne er tilrettelagt i samarbejde med elevrådet.

Elevrådet er blandt andet blevet inddraget for at komme med bud på, hvilke fællesskabsfremmende aktiviteter, skolen kunne sætte i værk. De er også blevet bedt om at komme med bud på, hvad "den gode pause" kunne indeholde.