Hvordan står det til på dit barns skole? Trivslen daler på fynske folkeskoler - få overblikket her

Souschefen på Stige Skole forklarer videre, at man siden har søsat en række faglige tiltag, der skal være med til at øge trivslen. Derudover har man også i samarbejde med skolens elevråd iværksat såkaldte legepatruljer, der skal skabe mere tryghed i frikvartererne:

- Og det er ikke fordi, vi har et utrygt miljø, men de er der for at sikre, at alle børn har nogen at lege med, når de kommer ud.

Legepatruljerne består af de ældre elever, som igangsætter lege i skolegården, hvor alle børn kan være med. Det kan være fangelege og andre velkendte børnelege

- Det hjælper børnene med at have et godt frikvarter, siger Maybritt Bøye.

Hun forklarer videre, at det ikke er hendes opfattelse, at det store fald i trivslen skyldes, at børnene er efter hinanden. Det skyldes snarere manglende ressourcer og nærhed, når en voksen skal håndtere 25 elever på en gang.