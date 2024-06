Udenlandske arbejdere forsvundet - mistanke om lønsnyd på statsligt megabyggeri

Det er Danmarkshistoriens største træhus, og der er ikke sparet på noget på Bygningsstyrelsens nye 800 millioner kroner dyre byggeri ved havnen i Odense - og så alligevel.

Ifølge 3F er der sparet på lønningerne, og fagforeningen kræver nu handling.

Byggeriet, der hedder WoodHub, er på 31.000 kvadratmeter og skal huse otte statslige institutioner. WoodHub hentyder til, at byggeriet er opført i træ og skal mindske klimaaftrykket mindst muligt.



NCC har hovedentreprisen på byggeriet. I forbindelse med projektet har Byg til Vækst, der repræsenterer de fynske kommuner, praktikanter på byggeriet i snusepraktik.



Det er dog gipsentreprisen på byggeriet, der pludselig er kommet i fokus.

Siden efteråret har firmaet PMG Byg med rødder i Århus, stiftet og ejet af litaueren Juras Girdziunas, udført arbejde på projektet.

I weekenden forsvandt 8-12 mand fra firmaet imidlertid fra pladsen, og projektchef Dann Jensen kan ikke længere komme i kontakt med dem.

Han repræsenterer byggefirmaet Vognsen og Co. A/S, der har hyret firmaet ind til arbejdet og i øvrigt har samarbejdet jævnligt med firmaet, der blev stiftet i februar 2023, og endnu ikke har aflagt regnskab.

- Vi har ikke haft nogen grund til at mistænke firmaet for ikke at leve op til overenskomsten, og vi har samarbejdet med dem flere gange, men det er underligt, at de bare er forsvundet, erkender Dann Jensen, der er bekendt med, at 3F har rejst flere fagretslige sager mod PMG Byg.

Brud på overenskomsten

Ved en koordineret aktion slog 3F til på seks byggepladser og ifølge 3F bygningsgruppe i København har Vognsen og Co. A/S hyret firmaet ind i fire af de seks sager.



Ifølge konsulent i bygningsgruppen Lars Henrik Dahl registrerede fagforeningen over 40 medarbejdere fra PMG Byg ved aktionen, men i CVR- registret havde selskabet kun 14 ansatte i marts 2024.

3F mistænker også selskabet for brud på overenskomsten for over en million kroner - alene på byggepladsen i Odense er beløbet over 100.000 kroner, oplyser Lars Henrik Dahl.

Han kontaktede allerede den 10. april i år Skattestyrelsen for at gøre dem opmærksom på forholdene i PMG Byg og har siden rykket for et svar.

Ingen tager telefonen

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra PMG Byg. Ingen tager telefonen på selskabets hovednummer.



Statens Kontrolenhed kender ikke til sagerne, oplyser afdelingsleder Andreas Madsen.

Vognsen og Co. A/S er under tidspres med gipsarbejdet I Odense, og Dann Jensen oplyser, at man derfor har hyret nye tømrere og firmaer ind til opgaven.

Ifølge formand for 3F’s fagforening for bygningsarbejdere på Fyn, Torben Knudsen, er flere af de firmaer også i fagforeningens søgelys for brud på overenskomsten og for ikke at have overenskomst.