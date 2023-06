Udsolgt: Egil kan ikke få populær diabetesmedicin

Den 19. juni mødte Egil Søbye op hos sin praktiserende læge i Odense med forventningens glæde brusende. Det var blevet hans tur til at få den eftertragtede medicin for sin sukkersyge, Ozempic.

Den skulle hjælpe ham med at holde blodsukkeret så langt nede, at han forhåbentlig undgår de følgesygdomme, der kan følge med længerevarende forhøjet blodsukker; som for eksempel hjertekarsygdomme, nervebetændelse og skader på nyrerne.

"Vi har fået besked på at stoppe al ny behandling med Ozempic. Firmaet har problemer med at levere", lød beskeden fra Egil Søbyes praktiserende læge imidlertid, da han mødte op for at blive sat i gang med den nye medicin, han havde kæmpet for at få siden december sidste år.

- Jeg blev skuffet og frustreret. Mit blodsukker har ligget for højt længe. Det her skulle hjælpe mig med at få det bragt ned. Jeg har prøvet anden medicin, men jeg fik mange bivirkninger, fortæller Egil Søbye.

Novo Nordisk, medicinalfirmet, der leverer Ozempic, kan ikke følge med en hastigt voksende efterspørgsel, lyder det fra Markus Hochmuth, presseansvarlig for Novo Nordisk Danmark:

- Vi oplever en større efterspørgsel på Ozempic end forventet, hvilket resulterer i periodevise restordrer af forskellige doser af produktet i lande over hele verden. På trods af, at vi havde forudset stigninger, og selvom vi leverer mere medicin end nogensinde, så har efterspørgslen været meget højere end forventet. Det kombineret med behovet for ekstra tid til at opbygge yderligere kapacitet i vores produktion har ført til de nuværende forsyningsbegrænsninger.



Det er lige nu et kæmpe problem også på Fyn, fortæller Birgitte Ries Møller, formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, i Region Syddanmark.



- Der er mange patienter, der i lang tid ikke har kunnet få deres medicin. Vi har flyttet dem over på medicinen i tabletform i stedet. Men det betyder noget for patienternes livskvalitet. Den bliver forringet. Nu skal de tage medicin hver dag i stedet for at få en dosis som injektion en gang om ugen, fortæller hun.

Ventetid bekymrer

Hos den praktiserende læge fik Egil Søbye besked på at komme tilbage i september og måske på det tidspunkt få adgang til den for ham nye medicin.

- Jeg forsøger selv at holde blodsukkeret nede med den rigtige kost, men det ligger generelt for højt - dog under det kritiske niveau. Derfor er der ikke så meget andet at gøre end at vente, fortæller han.

Men ventetiden bekymrer Egil Søbye.