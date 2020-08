OFF-uge: Det kan kortfilm, som lange film ikke kan

Kortfilm fra hele verden ruller i disse dage over skærmene i Café Biografen og Teater Momentum i Odense. Det er en genre, der ellers ikke får så meget tid i biograferne. Men den kan noget helt særligt i forhold til de lange spillefilm, mener festivallederen.

- Den korte spilletid gør, at man skal have fokus, og at alt det overflødige er skåret fra. Man kan tillade sig at blive i et miljø eller en stemning på en helt anden måde, siger Odense Filmfestivalslederen Birgitte Weinberger.

Nærvær, intensitet og direkte i hjertekuglen

Normalt tager man i biffen for at se længere formater, men det er vigtigt med en uge som denne, der kan sætte fokus på kortfilmsgenren.

- Der er nærver og intensitet, som er enormt befriende og megafed. Man kan gribe en stemning i tiden og omsætte det til levende billeder, uden at man skal have det store produktionsapparat i gang, siger hun.

Hun forklarer desuden, at det er en langt mere eksperimenterende genre, da bugdetterne typisk ikke er ligeså store som ved de lange filmformater.

Skuespiller Claus Riis Østergaard er enig med festivallederen i, at kortfilm kan noget helt specielt.

- På alt fra to til ti minutter kan man i kortfilm lave noget, som går direkte i hjertekuglen inden for de første 30 sekunder. Den gode kortfilm kan noget mere eksklusivt og modigt end i de lange film, siger han.

I festivalsugen kører hovedkonkurrencen 'OFF', der i hver session viser en håndfuld kortfilm fra hele verden.

- Det giver publikum en mulighed for at komme langt omkring. Komme dybt ind i et emne og langt ud. Og høre sprog, de aldrig har hørt før, og møde mennesker, som de aldrig har mødt før, forklarer Birgitte Weinberger og fortsætter:

- På den måde er der mulighed for at se hele verden lige midt i Odense.

Skuespiller Claus Riis Østergaard og festivalleder Birgitte Weinberger holdt fredag aften en talk om en af kortfilmene fra konkurrencen. Foto: Liv Sepstrup

Podcast skal gøre genren mindre elitær

Birgitte Weinberger er sammen med Claus Riis Østergaard i gang med en podcast, hvor de snakker om de forskellige kortfilm fra festivalen. Indtil videre har de lavet 17 afsnit.

Det var egentlig et koncept, der startede i coronanedlukningen, så danskerne fik noget at samles om. Nu er det fortsat med håbet om, at folk får et mere afslappet forhold til kortfilm.

- Der er en fordom om, at kortfilm er noget lidt særligt. At det er elitært, og man skal have gået på universitetet for at kunne se den. Den fordom vil vi gerne gøre op med, siger festivallederen.

De vil gerne have folk til at åbne mere for genren.

- Vi sidder ikke som eksperter. Vi vælter bare ud af biografen og taler om det, vi har oplevet og sætter ord på det, vi lige har set. Det kan forhåbentligt inspirere andre til at gøre det samme.