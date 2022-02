Vil have nye regler for elløbehjul: - Jeg er træt af, at de ligger hulter til bulter

Men som TV 2 Fyn onsdag kunne fortælle, er det ikke altid, det bliver overholdt. Sammenholdt med, at der ifølge Fyns Politi er et stigende antal ulykker med elløbehjul, mener Søren Windell, at det er tid til nye regler for udbyderne af elløbehjul.

- Jeg mener, at de skal stille hjelme til rådighed, og de skal sørge for, der er nogle løsninger, der er sikre.

- Jeg er også træt af, at løbehjulene ligger hulter til bulter, så borgere ikke kan komme forbi dem, hvis man bruger rollator, sidder i kørestol eller går med en barnevogn, siger han.

Fire firmaer stiller lige nu elløbehjul til rådighed i Odense. Der er tale om Tier, Voi, Bolt og Lime. Til sommer udløber kontrakterne dog, og derfor skal politikerne i Odense på ny fastlægge vilkårene for at få lov at udbyde elløbehjul i Odense.

- Godt med krav

Kristian Agerbo er vicedirektør hos Voi, og ser optimistisk på, hvis udbyderne skulle blive underlagt nye krav.

- Det er godt, at der er kvalitative krav, fordi det giver et højere bundniveau blandt udbyderne, og i sidste ende gør det, at de lokale bliver gladere for løbehjulene.

I forhold til problematikken, hvor personer bruger løbehjulene uden hjelm, fortæller han, at man har iværksat flere tiltag for at få flere til at brugere til at huske hjelmen.

- Vi forsøger blandt andet at håndtere lovkravet om hjelme ved at stille gratis hjelme til rådighed. Som abonnent kan man kontakte os for at få en gratis hjelm, ligesom vi har uddelt gratis hjelme på udvalgte spots. Samtidig har vi taget en teknologisk løsning i brug.