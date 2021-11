Er der patienter der dør på sygehusene?: Regionsdirektør snakker uden om

Regionsdirektør: - Man er nødt til at prioritere

Men er situationen så alvorlig, at det koster menneskeliv i et eller andet omfang, fordi manglen er så stor, som den er?

- Det er jo derfor, man er nødt til at prioritere, og jeg er meget sikker på, at den prioritering der sker ude på vores enheder, den hviler på et fagligt grundlag, så de patienter, som oplever, at deres behandling bliver udsat, det er patienter, som man vurderer kan tåle, at der sker en udsættelse.

- Men det har jo den konsekvens, at der er nogle af vores patienter, som oplever at deres behandling bliver udsat og det har den konsekvens, at vores ventelister stiger.

Regionsdirektør: - Vi vil fortsætte med at tilpasse

Nu står vi potentielt overfor endnu en række opsigelser i morgen. Hvor meget mere kan systemet holde til, inden det med garanti bliver et spørgsmål om liv eller død?

- Altså, vi har jo, som jeg sagde, et presset system. Jeg ved ikke, hvor mange der siger op, udover hvad der allerede var planlagt af opsigelser. Der er altid opsigelser i så stort et system som vores.

- Nu må vi se, hvordan det bliver i morgen, og så må vi tage bestik af situationen, men vi vil fortsætte med, at tilpasse sådan, at de vilkår der er for vores personale, og bestemt også den behandling og den pleje vores patienter bliver tilbudt, den er i orden, sådan at man kan være tryg ved, at komme på vores sygehuse.