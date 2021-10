Reddere fra Ambulance Syd inviteres til dialogmøde: - Det er synd, de ikke har kigget på det her noget før

Nu har den socialdemokratiske gruppe udsendt en pressemeddelelse, hvori den inviterer ambulanceredderne til "dialog" om potentielle løsninger, der kan tages i brug her og nu. Og det møder blandede reaktioner fra Fritz Kjær, der er tillidsrepræsentant i Ambulance Syd.

For det er langt fra et nyt problem, og det er langt fra første gang, Ambulance Syd har snakket med politikerne om arbejdspresset.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at der bliver kigget på problemet nu, men vi har råbt op om det her i lang tid. Det er rigtigt, at problemet er eksploderet de seneste tre måneder, men det her er et gammelt problem. Jeg er skuffet over, at der først sker noget, når en journalist kontakter en tillidsrepræsentant, siger Fritz Kjær.

Et hav af idéer

Fritz Kjær ser positivt på, at politikerne vil tage et møde med ham og ambulanceredderne. De har nemlig et hav af idéer, politikerne kan kigge på.

- I forbindelse med vores akutplan for næste år har vi i Ambulance Syd sammen med vores ledelse indgivet nogle ønsker til, hvordan fremtidens beredskab kan se ud. Så det kunne politikerne nærstudere, siger Fritz Kjær.