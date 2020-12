55 Ollerup-elever testet positive samme dag, de stoppede på skolen

Det blev en noget anderledes afslutning på et ophold på Ollerup Højskole på Sydfyn for 55 af de i alt 200 elever, som torsdag sagde farvel til hinanden og højskolelivet.

Blot en time efter den store afsked i Ollerup fik skolens ledelse besked om, at to af de nu tidligere elever var blevet testet positive for covid-19. De to elever skulle med en flyver til Estland, og de var derfor blevet testet i lufthavnen.

Derefter fik skolen hurtigt informeret samtlige 200 elever, der alle blev lyntestet torsdag. Og for 55 af dem var testen positiv.

- Det er en ærgerlig situation en time efter, at vi har afsluttet, at to er smittet. Det er da en træls situation. Men der er ikke noget at gøre ved det, siger Uffe Strandby, der er forstander på Ollerup Højskole.

Men er der bare én med smitte, men som også er uden symptomer, kan vedkommende nå at smitte en hulens masse, før der sker noget – og ingen havde symptomer Uffe Strandby, forstander på Ollerup Højskole

Da højskolen bliver informeret om smitteudbruddet, kontakter de med det samme Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen for at høre, hvordan de skal reagere. Og faktisk er der ikke meget, de kan gøre, da eleverne er stoppet på skolen, da det hele udspiller sig.

Uffe Strandby kalder det en speciel situation.

- Men selvfølgelig påhviler det os i sådan en situation at give besked. Men vi har ingen myndighed over for dem mere, for de er ikke elever mere. Vi kan kun give dem information. Det er på ingen måde for at fraskrive os ansvaret, men vi har ikke myndighed til at gøre andet. Og så må de følge samfundets regler for, hvad man gør, hvis man er smittet, siger Uffe Strandby.

Nul symptomer

Ingen af de 55 smittede højskoleelever udviste nogen symptomer på coronavirus forud for de positive tests.

- Vi sagde ikke farvel til nogen med symptomer. Men er der bare én med smitte, men som også er uden symptomer, kan vedkommende nå at smitte en hulens masse, før der sker noget – og ingen havde symptomer. Ingen har haft grundlag for at lade sig teste, og så er det en tilfældighed, fordi de skal testes i lufthavnen. Det er yderst mærkværdigt, siger Uffe Strandby.

Men forstanderen fastslår alligevel, at de mange smittede må have fået covid-19-smitten ganske tæt på afskeden med Ollerup, for er der gået mere end seks dage, vil de ikke slå ud på en test mere.

Det er en bøvlet tid Uffe Strandby, forstander på Ollerup Højskole

- Vi har kontaktet myndighederne for at høre, om vi gør det rigtige, og det gør vi. Så er det op til dem som myndige mennesker at gøre det rette. Man må handle, som myndigheder og eksperter siger. Det er en bøvlet tid.

Får det her jer til at ændre noget for dem, der starter på Ollerup Højskole efter nytår?

- Nej, det gør det ikke. Vi følger de anbefalinger, vi får, og vi gør det, vi skal. Vi kan kun gøre det, at vi følger de anbefalinger, vi får fra sundhedsmyndighederne og højskoleforeningen, siger forstander Uffe Strandby.

Han fortæller, at også fire ud af skolens i alt omkring 70 ansatte efterfølgende er testet positive. Det er ifølge forstanderen uvist, om de er blevet smittet på skolen eller i deres privatliv.