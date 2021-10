Ærlig Pytlick om sit stop: - Det vil være tungt lige, når det er overstået

Blandt Danmarks største

Hans pludselige varsel om exit fra trænergerningen fremkaldte markante overskrifter i de danske medier, mens TV 2 Sports håndboldeksperter Lærke Møller og Bent Nyegaard ikke var længe om, at hylde ham "for en glorværdig karriere".

- Han er blandt Danmarks største håndboldtrænere. Han har klaret det vilde pres, og han har virkelig vundet mange flotte ting, siger Lærke Møller, som har spillet adskillige landskampe under Jan Pytlick.

Bent Nyegaard løfter også Jan Pytlick op som en af de bedste, men noterer også, at der har været "smuttere undervejs".

- Det handler også om, hvordan man kommer ud af jobs, og her har der været et par knap så sjove ting. Men når man ser på de ting, han har vundet, og hvad han har præsteret for kvindelandsholdet, er han jo i toppen, siger Bent Nyegaard.

De ord har Jan Pytlick også skimmet. Og de gør ham stolt.

- Jeg er glad for, at de også fremhæver nogle de ting, som jeg syntes, jeg har, de kvaliteter, jeg har som både som træner og som menneske.

- At jeg har noget empati, og folk kan lide at være sammen med mig og også føler, at de bliver udviklet, når de er sammen med mig. Det er da noget, som som rør mit hjerte, fordi det er nogle af de værdier, jeg har som menneske, og noget af det, jeg står for. At det så også skinner igennem i mit arbejde, det betyder selvfølgelig rigtig meget, siger Jan Pytlick.

Selvom beslutningen har modnet sig gennem et stykke tid, så var det med en knude i maven, da det mandag skulle offentliggøres.

- Det er jo 31 år, man har været i det her, og det er et specielt job, for der er jo meget pres på, og adrenalinen pisker afsted, når man spiller kamp, forklarer han og tilføjer, at der vil opstå et tomrum, når det er slut.

- Det er jeg meget bevidst om, og det er jo det der med lige at miste fodfæste et stykke tid og finde ud af, hvor jeg skal lande henne, og hvilket ben jeg skal stå på, siger han og tilføjer, at det netop er det han prædiket for håndboldspiller de seneste tre årtier.

- Det er jo en vanvittig spændende udfordring, men det vil da være tungt lige, når det er overstået.