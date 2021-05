De unge vil studere i Svendborg: - Det er en genial idé

De 25 elever, der går i 3.M på Svendborg Gymnasium har sat sig til rette i en rundkreds for at tale om de tre år, der er gået på gymnasiet. Snart skal de have studenterhuen på, og det betyder, at tankerne er begyndt at flyve mod fremtiden.

Og nu kan den fremtid måske komme til at foregå i Svendborg.