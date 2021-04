Lægefusk: Sundhedsminister trækkes ind i sag om lægers millionsvindel

- Jeg mener grundlæggende, at vi har et fornuftigt, tillidsbaseret system. Men når der er brodne kar, så er det vigtigt, at vi kan få fulgt op på sagerne, og at det kan foregå lidt hurtigere, end vi har været i stand til indtil nu, siger Bo Libergren.

Han nævner for eksempel muligheden for at lave stikprøver, hvor man sammenligner patienters journaler med de ydelser, som regionen har betalt lægen eller fysioterapeuten for.

Forlig

Efter at svindlen blev opdaget har lægerne indgået et forlig med regionen om, at de tilbagebetaler 1,1 millioner kroner.

Desuden har Region Syddanmark valgt at tage ydernummeret fra de to læger, så de ikke længere kan drive lægepraksis og i sidste uge valgte regionen også at politianmelde de to læger.