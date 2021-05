Læreruddannelse på vej til Sydfyn

Det glæder det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S), der er uddannelsesordfører i regeringspartiet.

- Det får kæmpestor betydning. Vi har knoklet for at få vores læreruddannelse tilbage, lige siden den lukkede i 2011, siger Bjørn Brandenborg.

Unge bliver boende i mindre byer

Siden Skårup Seminarium lukkede for ti år siden, har der ikke været et traditionelt lærerseminarium, der uddanner folkeskolelærere, på Sydfyn.

- Det betyder noget, at man også har uddannelsesinstitutioner, der ligger uden for de store byer, fastslår Bjørn Brandenborg.

- Nogle af unge, der måske vil flytte til de store byer, bliver boende. Nogle af dem, som ikke fik en uddannelse i første omgang, kommer til at få den, forklarer han.

Læreruddannelse i 200 år

Skårup Seminarium blev oprettet i 1803 og eksisterede i mere end 200 år, inden det lukkede på grund af dårlig økonomi. De studerende på uddannelsen blev flyttet til Odense.

- Hvis man bor på Sydfyn, skal man selvfølgelig have mulighed for, at man kan blive undervist af en lærer, der har en folkeskoleuddannelse. Det har vi stadigvæk i dag, men vi kigger ind i en fremtid, hvor det bliver sværere, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi nu får en læreruddannelse til Sydfyn, siger Bjørn Brandenborg.

De specifikke planer om, hvordan regeringen vil flytte store uddannelser, bliver præsenteret i et nyt udspil torsdag.