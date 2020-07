Politiet bekræfter: En omkommet under brand i Svendborg

En person er død under enten en kraftig eksplosion eller den efterfølgende voldsomme brand, der onsdag formiddag brød ud på Græskæmnervej 17 i Svendborg.

Yderligere en person kom til skade under branden. Den tilskadekomne blev bragt til sygehuset, da redningsmandskabet ankom til branden, som blev anmeldt klokken 10.55.

Politiet kender endnu ikke identiteten på den dræbte, men har en formodning om, hvem der er tale om.

Det bekræfter politiet i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om branden og den mulige eksplosion onsdag klokken 10.55. Indsatsleder Thomas Jasper hos Fyns Politi fortalte tidligere på dagen til TV 2/Fyn, at branden var opstået som følge af en eksplosion.

- Der har været en eksplosion i et hus hernede. Vi ved ikke, hvad der har forårsaget det, men den har været så kraftig, at huset delvist er brast sammen. Vi ved ikke, hvad det er, der er eksploderet, og derfor har vi valgt at evakuere vejene rundt omkring, siger Thomas Jasper.

Fordi der var på det tidspunkt var oplysninger om, at branden var opstået i forbindelse med en kraftig eksplosion, blev sprængstofsekperter fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste tilkaldt for at sikre gerningsstedet, så kriminalteknikerne kunne komme i gang med efterforskningen.

Fandt en person i huset

Først omkring klokken 16 var branden slukket, så sikringen af brandstedet kunne komme i gang, og politiet efterfølgende kunne komme i gang med efterforskningen.

Under sikringen kunne sprængstofeksperterne fra Ammunitionsrydningstjenesten konstatere, at der lå en omkommen person i huset.

Politiet skal nu i gang med de tekniske undersøgelser af gerningsstedet. Undersøgelserne skal fastlægge hændelsesforløbet, identificere den omkomne og fastslå de nærmere omstændigheder omkring eksplosionen, der var så kraftig, at ejendommen er blevet voldsomt beskadiget.

Evakueringscenter

På grund af formodningen om en eksplosion valgte Fyns Politi at evakuere beboerne fra de nærliggende boliger, og der blev indført et fareområde på 100 meter.

Fredag eftermiddag fortæller Fyns Politi videre, at de nu har oprettet et evakueringscenter for de borgere, der ikke har mulighed for at blive underbragt hos familie eller venner.

Centret ligger på Ørkildskolen, Østre Skolevej 2 i Svendborg. Der er ifølge Fyns Politi kun adang for evakuerede borgere, og der vil være politi på stedet for at sikre adgangskontrol.

Der er fortsat ingen information om eventuelt tilskadekomne ved den formodede eksplosion på Græskæmnervej, ligesom politiet endnu heller ikke kan sige, hvornår de evakuerede borgere kan vende hjem.

