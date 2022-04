Tag på påske-skattejagt i det sydfynske

Skattejagten i det fri er arrangeret af Naturama, og konceptet opstod under coronanedlukningen.

- Der tænkte vi, at vi stadig skal inspirere til at bevare naturen, til at elske naturen og til at få folk ud i naturen, siger Poul Stentebjerg, der er naturformidler hos Naturama.

Skattejagt i Svendborgs natur

Skattejagtens poster består blandt andet af spørgsmål om insekter, pattedyr og naturen.

For Poul Stentebjerg, er formålet med skattejagten klar.

- For det første for at få en dejlig naturoplevelse, høre spætten og fugle, der synger. Og for at få svar på nogle af de her spørgsmål, og for at blive klogere på naturen og dyrene, siger han.

Og der er næsten garanti for naturoplevelser for store og små.

- Der er en masse sjove dyr hernede. Der er både sådan noget som stor flagspætte, som man ser næsten hver gang. Der er troldænder, almindelige ænder og en masse småfugle og insekter hernede, siger Poul Stentebjerg.