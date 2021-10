Axelsen: - Aldrig sjovt at være i spotlight på den måde

Og mens det nuværende fokus naturligvis er på den forestående turnering, er det svært at komme udenom den store polemik, det har skabt, at Axelsen for få måneder siden valgte at flytte sin daglige træning til Dubai.

Beslutningen har fået stor omtale, og især de kritiske røster har fyldt i debatten, hvilket Axelsen tydeligt har kunnet mærke.

- Det er jo klart, at det aldrig er sjovt at være i spotlight på den måde, siger Axelsen til TV 2 Sport.

- På nuværende tidspunkt er jeg i Danmark for at præstere for mit land og sammen med gutterne her og så forhåbentligt få noget rigtig godt ud af det.

De mange reaktioner ændrer dog ikke på, at han fortsat står 100 procent ved beslutningen og begrundelsen om, at de nye faciliteter kan bidrage positivt rent sportsligt både nu og i fremtiden.

- Der er jo ikke så meget andet at sige, end at jeg på nogle tidspunkter er i Dubai, og at jeg på andre tidspunkter er i Danmark og træne sammen med det danske landshold. Alt efter, hvad jeg føler, der giver mening for min karriere og det sportslige.

- Jeg gør det her, fordi jeg tror på, at det her kan gøre mig til en bedre badmintonspiller og måske give mig endnu mere motivation – og samtidig få en længere karriere. Og det er jo mit eget personlige valg, og det står jeg med, og det står jeg ved, siger Axelsen.

Hvornår har man givet nok igen?

Et af de helt store kritikpunkter omkring Viktor Axelsens flytning har været, at han måske ikke får mulighed for at give lige så meget tilbage til de yngre generationer, som han ellers ville have kunnet med base omkring landsholdstræningen i Brøndby.

Til det spørgsmål er holdningerne mange, og hovedpersonen selv er i tvivl om kravene for, hvornår man har givet nok igen.

- Jeg tænker at give igen… Jeg har aldrig fundet ud af, hvad det vil sige. Altså hvornår har man givet nok igen. Så det er rigtig svært. Men hvis der er nogen, der har en graf for, hvornår man har givet nok igen, så vil jeg rigtig gerne se den.

- Der er rigtig mange meninger omkring det hele, og jeg respekterer alles meninger. Men jeg har givet udtryk for, hvordan jeg ser det, og hvad jeg tænker – hvorfor jeg har gjort det. Jeg synes personligt, at jeg giver rigtig meget igen. Jeg gør i hvert fald mit bedste for at repræsentere landet på den bedst mulige måde, og hvis folk er uenige, så er det også okay, siger Axelsen.

Har det gjort noget ved din stolthed for at repræsentere Danmark?

- Overhovedet ikke. Jeg er stadig lige så stolt over at bære de danske farver. Specielt her til Thomas Cup. Jeg nyder at være her og ser det som et stort privilegie at repræsentere mit land. Det vil jeg blive ved med, siger Axelsen.

Noget, der også er blevet nævnt, er: Gør du ikke bare det her for at spare nogle penge i skat? Hvad siger du til det, når folk siger det?

- Det har jeg ikke nogle kommentarer til. Jeg har valgt at flytte dertil af personlige og sportslige årsager. Og mine bevæggrunde for det står på min Facebook-side. Det kan folk vælge at læse, vælge at lytte til eller lade være. Mere har jeg egentlig ikke at tilføje.

"Altid specielt" at spille i Danmark

Uenigheder eller ej er Axelsen tilbage i Danmark, hvor Thomas Cup - VM for hold - afholdes i år.

Og selvom den faste træningsbase nu er langt væk fra det danske land, ser badmintonstjernen frem til at spille foran et velkendt publikum.

- Det er altid specielt, når man kan have familie og venner på lægterne og spille foran det danske publikum. Der er efterhånden en masse fokus på sporten, så det er rigtig fedt, at vi ligesom kan vise os frem på dansk grund, siger han.

OL-guldvinderen har det fornemme hverv at spille første herresingle. Et hverv, der har stor betydning for den danske stjerne.

- Det er et stort og fedt ansvar for mig at være første herresingle på et Thomas Cup-hold. Det er en speciel opgave. Jeg har været i en position, hvor jeg har prøvet det før, hvilket jeg selvfølgelig er meget glad for. Jeg vil gå ind og nyde det her, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, siger Axelsen til TV 2 Sport.

Og hvordan har det været for dig at vende tilbage og være sammen med holdkammeraterne?

- Fedt. Der har ikke været noget anderledes. Jeg er faldet godt til igen, og vi er klar til at præstere så godt som overhovedet muligt.