Axelsen er ude af isolation

- Min evne til at lugte er stadig ikke så god. Jeg kan næste ikke lugte noget, men jeg kan efterhånden smage alt igen.

- Jeg kan mærke, jeg er nødt til at tage det roligt her i starten. Mandag og tirsdag skal jeg til en masse forskellige tests på hospitalet, og så håber jeg, jeg får grønt lys til at genoptage træningen stille og roligt. Det ser jeg frem til.

Fløj hjem i ambulancefly

Viktor Axelsen fik beskeden om den positive coronaprøve, da han havde spillet sig i EM-finalen.

Efterfølgende blev han testet igen, og efter endnu et positivt svar blev finalen mod Anders Antonsen aflyst.