Jesper Hansen stopper karrieren

- Jeg har ikke lavet andet end at cykle i otte år, og nu er min søn begyndt at få en alder, hvor han forstår, at jeg er væk. I løbene kan jeg mærke, at jeg også er begyndt at trække mig mere. Jeg tager ikke de store risici, som jeg gjorde, da jeg var ung.

Den tidligere Saxo-Tinkoff- og Cofidis-rytter havde faktisk besluttet sig for at indstille karrieren i slutningen af sidste år, men et tilbud fra Riwal fik ham til at droppe den plan.

I hans sidste sæson blev det til én top-3-placering i et mindre fransk etapeløb.

- I starten af året havde jeg ikke tænkt over det (karrierestop, red.). Der overvejede jeg det ikke. Og så hen mod sommerferien begyndte det at komme, og da Quaade til Danmark Rundt sagde, at han stoppede - der ramte det mig også lidt, forklarer han.

Butiksjob venter

Nu venter der Jesper Hansen en hverdag, hvor han - udover at have mere tid med familien - skal arbejde i Fri Bikeshop i Svendborg.

- Det bliver mærkeligt. Jeg er i en proces, hvor jeg skal vænne mig til det. Jeg kommer helt sikkert også til at savne det. Det er ikke sådan, at det hænger mig langt ud af halsen at køre cykelløb. Men nu skal jeg ikke ud og træne, nu skal jeg bare ud og cykle, når solen skinner og jeg har lyst, siger Jesper Hansen.

Jesper Hansen blev i karrierens løb noteret for to professionelle sejre.