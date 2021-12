Selv når alt handlede om Høgh, så skulle det ikke handle om ham

Real Madrid-sensationen står stadig den dag i dag som det klareste minde om Lars Høghs formidable målmandsspil for de fleste OB-fans. For den stribede målmand havde en evne som ingen andre. Både når det gjaldt det faglige mellem stængerne, men også når det kom til livet som profileret fodboldspiller uden for banen, brillerede ’Høghen.’ For Lars Høgh var elsket. Højt elsket.

Og selv den dag i dag skal man lede længe – især i Odenses gader – efter én, der har noget skidt at sige om Lars Høgh. Han vandt hjerter – hos både mænd og kvinder, børn og voksne – og hans sympatiske og ydmyge facon vil for altid stå som et positivt pejlemærke for professionelle fodboldspillere i Danmark.

I skyggen af Schmeichel

Men mens hans OB-karriere endte som en præstation, der sandsynligvis aldrig vil blive overgået med 817 førsteholdskampe, så fik Lars Høghs landsholdskarriere aldrig for alvor luft under vingerne.

Hele Fyns førstemålmand står noteret for otte A-landskampe. Så selvom han fik sin debut tilbage i 1983 – og faktisk blev udtaget til det historiske VM i Mexico i 1986, hvor han spillede to kampe – så blev det aldrig på landsholdet, at Lars Høgh vandt danskernes hjerter. I hvert fald ikke inde på selve banen.

Men også på landsholdet og blandt de danske landsholdsfans blev Lars Høgh alligevel populær for sit sympatiske og ekstremt omgængelige væsen.