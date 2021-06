Tidligere GOG-stjerne har fundet ny værdi i livet midt i skadesmareridt

Men den tidligere GOG-stjerne nægter at lade skaderne definere ham som person og håndboldspiller.

- Jeg tror, der bliver pålagt én et eller andet som sportsudøver, når man bliver skadet; så er det det værste i verden. For mig har det været vigtigt at sætte tingene i perspektiv. Der er vigtigere ting i livet end sport, så for mig tænker jeg ikke så meget på håndbold. Der handler mere om at være hel som menneske lige nu. Det holder mig oppe. Jeg tror, man kan tage to veje her i livet, når man rammer sådan noget modgang, og jeg tror, jeg vælger at tage den positive vej.

- Jeg har fået en bevidsthed om, hvad livet handler om udover håndbold. Jeg har identificeret mig med håndbold i alle mine 25 år. Jeg tror, jeg mere og mere begynder at finde noget andet uden for håndbolden, siger Lasse Møller.