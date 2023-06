"Uoverskuelig" opgave venter Pytlick efter guldfest

Det sidste GOG-kapitel kunne ikke være skrevet smukkere for Simon Pytlick.

Lørdag vandt han DM-guld med klubben i sin sidste kamp. Søndag er opgaven en noget anden.

- Jeg skal prøve at pakke min lejlighed ned, for jeg skal aflevere den om ikke ret mange dage. Det virker uoverskueligt lige nu, men det skal jeg prøve at finde ud af i morgen (søndag red.), lyder det fra Pytlick med et glimt i øjet lørdag aften under guldfesten.

Her fik han også tid til at reflektere over, hvad det er, han nu siger farvel til.

- Det bliver mærkeligt at skulle forlade. Derfor er det også passende at sige tusind tak til alle de frivillige og alle omkring klubben.

- Tak til fansene og alle dem, der har været med til at give mig noget rent håndboldmæssigt og været med til at opdrage mig som menneske. Der er så mange, jeg har lyst til at sige tak til – det er helt fantastisk, siger den 22-årige venstre back.

Skal til Tyskland

Simon Pytlick slutter sig efter sommerferien til danskerkolonien i Flensburg-Handewitt.

Her får han selskab af sin nuværende holdkammerat Lukas Jørgensen og træner Nicolej Krickau.

Flensburg-Handewitt er kendt som en danskerklub og har i denne sæson mere end en håndfuld danske landsholdsspillere i truppen.

Kevin Møller

Emil Jakobsen

Johan Hansen

Mads Mensah

Aaron Mensing

Lasse Møller

Simon Hald

I næste sæson tager Aaron Mensing turen den anden vej, hvor han skal afløse Pytlick i GOG.

DM-sølvvinderne fra Aalborg får tilgang af Simon Hald.