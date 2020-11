Borgerforslag om strengere straffe til vanvidsbilister runder 50.000 underskrifter

Et borgerforslag om at hæve strafferammen for vanvidsbilister har rundet 50.000 underskrifter.

Det betyder, at forslaget nu bliver sendt til Folketinget, hvor partierne er forpligtet til at tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag.

Men allerede inden borgerforslaget er nået til afstemning i folketinget, siger justitsminister Nick Hækkerup (S), at regeringen vil hæve straffen 50 procent for vanvidskørsel, der resulterer i dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse eller forvolder nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

- Hvor man eksempelvis i dag vil få en straf på tre år, så vil man i givet fald få en straf på fire og et halvt år. så der bliver slået til i forhold til dem, som begår vanvidsbilisme, siger han til TV 2.

Spurgt ind til, hvorvidt ministeren har flertal blandt folketingets øvrige partier er svaret klart:

- Jeg har ikke hørt nogen partier, der har sagt, at det her er en dårlig ide, siger Nick Hækkerup.

En undersøgelse fra Rigsadvokaten om vanvidskørsel og uagtsomt manddrab viser, at der typisk gives fra 16 måneder til 3 års fængsel. Der er højest givet 3 et halvt års fængsel.

Tragisk baggrund for borgerforslag

To af medstifterne bag borgerforslaget er Jonas Lambæk Thestrup og Jakob Kjær Christensen, der hver især har mistet personer, der stod dem nær til vanvidsbilisme.

Førstnævnte mistede sin kammerat, den 35-årige politibetjent Magnus Buhl Hansen, da han blev påkørt frontalt på Langebro i København af en ung mand, som kørte mindst 108 kilometer i timen.

I sommer mistede Jacob Kjær Christensen sin lillebror, mor og faster i en ulykke, hvor en 26-årig mand i sin Porsche Cayenne bragede ind i familiens Citroën C4 ved Bogense på Fyn.

Den unge mand var spirituspåvirket og kørte med minimum 154 kilometer i timen på en strækning, hvor han måtte køre 80.

Nu håber de to mænd, at deres forslag kommer til at medføre ændringer i lovgivningen.

Borgerforslaget opfordrer til, at der indføres minimumsstraffe ved uagtsomt manddrab i de tilfælde, hvor overtrædelsen er begået under særligt skærpende omstændigheder. Derudover skal der være en højere strafudmåling, hvor strafferammen på op til otte års fængsel i langt højere grad udnyttes.

I skrivende stund har 50.855 mennesker underskrevet borgerforslaget.