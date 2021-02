Firma fyret som leverandør af lyntests til plejecentre

Firmaet SOS International er blevet fyret som leverandør af lyntest til ansatte på landets plejecentre.

Det fremgår af en mail til partiernes sundhedsordførere, som TV 2 har set.

- På vegne af sundhedsministeren skal jeg orientere om, at Region Midt i dag vil melde ud, at kontrakterne med SOS International A/S opsiges med 30 dages varsel i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland står der i mailen, som fortsætter:

- SOS International A/S vil fortsætte med at antigenteste med eget personale i opsigelsesperioden i Region Hovedstaden, men Medicals Nordic A/S stopper omgående som underleverandør.

Region Midtjylland bekræfter opsigelsen i en pressemeddelelse.

Problemer med hygiejne

Medicals Nordic er underleverandør til SOS International. Politiken og B.T. har de seneste dage afdækket stærkt kritisable sikkerheds- og hygiejneforhold hos Medicals Nordic.

Desuden har de to aviser skrevet, at Medicals Nordic har tilsidesat loven ved at håndtere borgernes følsomme sundhedsdata over gratistjenesten WhatsApp.

Derfor har regionerne ikke længere tillid til, "at SOS International A/S med underleverandøren Medical Nordic A/S kan opfylde kontrakt- og sundhedsfaglige retningslinjer", står der i pressemeddelelsen fra Region Midtjylland.

- Regionerne er på vegne af borgerne dybt skuffede over, at SOS International A/S svigter sine forpligtelser, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff.

På Christiansborg mener de konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, at fyringen er den helt rigtige beslutning.

- Når de ikke kan løfte opgaven, skal de naturligvis fyres. Der er gået noget galt i udbudsprocessen, for der skulle man have sikret sig, at de kunne løse opgaven, siger han til TV 2.

Af mailen til sundhedsordførerne fremgår det, at der er indgået kontrakt med Falck om at udføre antigentest - også kaldet lyntest - i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Kompliceret logistik

SOS International er en af de private leverandører af lyntests, der smamen med Carelink er blevet hyret af regionerne til at teste landets plejepersonale med mobile tests.

Foreløbig har de dog haft svært ved at leve op til de politiske forventninger, fordi plejepersonalet takker nej til at lade sig teste.

Formand for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard, kalder det "fornuftigt", at SOS International ikke længere skal stå for det.

- Det giver os en mulighed for at lægge teststrategien om. Det har været en svær opgave, som disse virksomheder har været på, fordi det er en så kompliceret logistik, man skal have oppe at stå, siger han til TV 2.