Myndigheder ser på "hele pakken" af restriktioner - eksperter frygter ikke flere

Færre julefrokoster i vente

Hans Jørgen Kolmos mener, at danskerne kan undgå yderligere restriktioner i hverdagen, men vi skal hver især tænke os rigtig godt om.

Det handler overordnet set om, at flere skal lægge skulder til et vaccinestik, at danskerne overholder de gode råd om håndhygiejne, får luftet godt ud derhjemme, når vi er samlet og holder afstand til hinanden.

Samtidig forudser professoren, at danskerne den kommende måned kan se frem til færre af de traditionelle julefrokoster, som han betegner som "unødvendige".

- Det kan godt gå hen og blive en lang, sur vinter. Men det kan blive mindre slemt, hvis vi bliver testet hyppigere, opretholder en god hygiejne og får flere vaccineret, siger Hans Jørgen Kolmos.

Smitte skal bremses

Det ligger ikke umiddelbart i kortene, at det danske samfund skal igennem endnu en decideret nedlukning.

For ifølge Henrik Ullum er den overordnede strategi at holde samfundet åbent.

Det skal ikke ske som sidste år ved at forsøge at lukke epidemien helt ned, for det vil ikke være praktisk muligt, lyder det fra SSI's direktør.

- Vi ønsker at bremse den accelererede stigning i smitten, vi ser på nuværende tidspunkt. Det skal vi gøre proportionalt, så vi kan bevare så meget som muligt af friheden og glæden ved et åbent samfund.

Screening af elever i 1. klasse

Brug af mundbind på udvalgte steder i det offentligt rum har været en restriktion, som mange danskere ikke har brudt sig om.

Regeringen arbejder på nuværende tidspunkt ikke for at genindføre beskyttelsen, men sundhedsministeren kunne dog på pressemødet fredag heller ikke afvise, at et krav om mundbind bliver genindført.

- Vi er klar til at gøre ting nu, hvis det alligevel skal gøres om 14 dage for at bremse smitten. For kommer vi for sent, så skal der endnu mere drastiske midler til, siger Magnus Heunicke.