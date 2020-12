Pakkeshopper drukner: Hent jeres pakker, nu

Else Christensen er ansat på tankstationen Circle K i Kerteminde, og tirsdag måtte hun lave et opslag på den lokale Facebook-side.

- Vi hos Circle K kunne rigtig godt tænke os, at I vil hente jeres pakker så hurtigt som muligt. Vi har 400 pakker på lager, men har kun plads til 200, lød det i opslaget.

Læs også Se billederne: Fynboer går amok i julelys

Pakkerne vælter ind på tankstationen, og pladsen er trang.

- Vi er nødt til at tage alt gulvplads i brug. Vi er nødt til at omrokere og har stablet godt op, siger Else Christensen til Fyens Stiftstidende.

Scenariet er det samme i mange pakkehopper landet over.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Pakkehylder og pakkeshopper er fyldt til bristepunktet med pakker, for Black Friday, julen og ikke mindst coronavirussen har fået websalget til at eksplodere.

Derfor forsøger transportfirmaer som GLS og Bring samt PostNord nu at få folk til at hente deres pakker. Og gerne samme dag som beskeden om pakkens ankomst til pakkeshoppen tikker ind.

- Vi opfordrer kraftigt folk til at hente deres pakker, siger Per Buus, salgsdirektør i Bring, til TV 2.

Læs også Nye restriktioner kan koste dyrt: Butiksejere frygter for julehandlen

Samme opfordring lyder fra retaildirektør i DCC Energi, der driver 111 Shell-stationer, Søren Møller Maretti.

- Vores forhandlere melder lige nu om massivt pres fra historisk mange pakker. Derfor har vi brug for danskernes hjælp, så vi ikke drukner i pakker op mod jul, siger han til Retailnews.

Åbner pop op-shopper

Problemet med de mange pakker og den manglende plads er så stort, at virksomhederne bruger utraditionelle metoder i et forsøg på at få folk til at hente deres pakker.

Bring trækker hver dag lod om et gavekort til 1000 kroner til alle dem, der henter deres pakke samme dag, som de får besked på, at deres pakker er kommet.

Og Shell udlodder et års forbrug af brændstof blandt kunder, der henter deres GLS-pakke hos Shell samme dag, som de modtager beskeden om, at den ankommet til pakkeshoppen. Vinderen trækkes den 23. december.

Ifølge Per Buus leverer Bring omkring 40 procent flere pakker, end man gjorde på samme tid sidste år. Og vækstraten i forhold til hjemmeleveringer er steget med cirka 200 procent.

- Vi har åbnet 200 ekstra pakkeshopper, og så har vi åbnet seks pop op-shopper. Det er enten en container, der står på en parkeringsplads, eller også har vi fundet nogle tomme butikslokaler, hvor vi kan levere pakkerne, siger Per Buus.

Læs også Politiet bliver kimet ned: Fynboer vil over grænsen for at juleshoppe

Også i dagligvarebutikker med pakkeshopper eller pakkeautomater kniber det med pladsen.

Det har ifølge Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd gjort, at man har tyet til løsninger som ”ekstra personale til flytning af pakkeudlevering til andet sted i eller uden for butikken”.

PostNord i Herning melder ifølge TV Midtvest, at der har været en stigning på 40 procent i forhold til sidste år.

80.000 pakker kommer i øjeblikket dagligt igennem centralen i Herning, og for at kunne følge med har PostNord ekstra 450 biler fyldt med pakker på vejene.

Ekstra bemanding

Det er gennem hele 2020, at websalget er steget.

PostNord har ifølge Retailnews 30-35 procent flere pakker end samme periode sidste år, og hos GLS forventer man en fordobling af antallet af pakker frem mod jul.

Det kan mærkes hos Søren Lausten Jørgensen, købmand i Spar Kerteminde.

- Vi har sat ekstra bemanding ind. Det er vokset helt ud af proportioner, siger han til Fyens Stiftstidende.