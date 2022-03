Politisk pres for dansk enegang mod russisk olieeksport

Der er for nuværende ikke noget forbud mod omlastning af russisk olie i Danmark.

For to uger siden oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark arbejder aktivt for at EU samlet besluttede at lukke sine havne for russiske fartøjer. Det er endnu ikke lykkedes.

Men en række partier åbner altså nu for at gå enegang, selv om de fleste partier understreger at en fælles europæisk beslutning ville være at foretrække.

Alternativets Torsten Gejl opfordrer eksempelvis til en runde mere for at skabet fælles EU-forbud, men ellers "så mener jeg, at Danmark selv bør indføre et forbud imod omlastningerne".

Signal om samlet EU

Partierne, der åbner for et forbud uden om EU, udgør samlet 81 mandater i folketinget. Der er dertil flere ubekendte som de nordatlantiske mandater og flere løsgængere.

Andre partier er mere skeptiske mod at gå enegang i Europa. Heriblandt Radikale Venstre, hvor udenrigsordfører Martin Lidegaard dog ikke helt vil afvise dansk enegang:

- Hvis man skulle gøre det unilateralt, så skulle man være 100 procent sikker på, at det ikke bare blev et slag i luften, siger han.

Forbud vil gøre omlastning mere besværligt

Hvis Danmark lavede et forbud mod omlastning af russisk olie i dansk farvand, så ville omlastningerne stadig kunne foregå andre steder. Men forbuddet ville ikke være uden betydning, fortæller en forsker fra Forsvarsakadamiet.

- Det ville ikke gøre omlastningerne umulige, fordi de kan gennemføres i internationalt farvand, men det ville gøre dem mere besværlige, fortæller Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der blandt andet forsker i havret på Forsvarsakadamiet.

Rent juridisk ville Danmark sagtens kunne indføre et forbud uden at komme i karambolage med international ret.

- Vi kan ikke hindre fri passage gennem vores stræder, så længe vi ikke selv er i direkte krig med Rusland, men Danmark kan godt beslutte at der ikke må foregå omlastning af russisk olie i dansk farvand, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Men i et svar til TV 2 fastholder erhvervsminister Simon Kollerup (S), at man er nødt til at få hele EU med for at stå stærkest:

"Det viser den her sag også helt tydeligt. For faktum er at, hvis vi går enegang i Danmark, så kan skibene omlaste olie i landene omkring os eller kan flytte omlastningen ud i internationalt farvand, som dog stadig er tæt på de danske kyster. Og så er vi lige vidt.”