Tiden er inde til at overveje brugen af mundbind, siger Brostrøm

40,4 procent af den danske befolkning har fået første stik, mens 23 procent af befolkningen er fuldt vaccineret.

Partierne bag genåbningsaftalen mødes onsdag i denne uge for at diskutere en yderligere genåbning af Danmark, og det er her, Brostrøm forventer, at brugen af mundbind vil være på dagsordenen.

Brostrøm vil dog ikke komme med et konkret bud på, hvornår vi dropper de forskellige smitteværn.

- Jeg kan ikke sætte dato på. Jeg ville ønske, jeg kunne, siger han.

For tidligt at aflyse pandemien

Selv om der ifølge Søren Brostrøm er lys for enden af tunnelen, understreger han, at pandemien ikke er væk.

- Vi har stadig en epidemi i Danmark, der potentielt kan blusse op, og vi kan frygte lokale udbrud, som vi har set i Aalborg.