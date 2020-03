Kvinde blander sig i kampen om at vælte Stephanie Lose

- Alt for længe har Venstre siddet på magten i Region Syddanmark, og vi har brug for et magtskifte.

Sådan lyder det fra Mette With Hagensen, der håber at blive Socialdemokratiets spidskandidat, når der i 2021 skal vælges en ny formand for Region Syddanmark.

Men inden Mette With Hagensen, der bor i Varde, kan udfordre Stephanie Lose fra Venstre, skal hun dog først vinde medlemmernes gunst.

Læs også Odense iværksætter corona-plan: Seks ansatte sendt hjem

Den 25. april skal Socialdemokratiet nemlig vælge den spidskandidat, der skal stille op til formandsposten i Region Syddanmark.

Blå bog: Mette With Hagensen 52 år

Født og opvokset i Esbjerg

Bor i Varde

Uddannet cand.merc. i afsætning og ledelse fra SDU

Formand, Børnerådet

Underviser på Rybners Gymnasium i Esbjerg

Tidligere formand for Skole og Forældre Se mere

Her skal hun op imod partifællerne Poul-Erik Svendsen, Poul Fremmelev og Michael Bøtker Møller Nielsen, der også bejler til at blive partiets spidskandidat.

For Mette With Hagensen er det vigtigt at få sat et tydeligt socialdemokratisk aftryk på sundhedsvæsenet.

- Sundhedsområdet er det største område i regionen, og derfor er det også der, vi skal markere os. Det handler om at få lavet en politik som har fokus på borgerne og på den behandling og omsorg, man har behov for i sundhedsvæsenet, siger Mette With Hagensen til TV Syd.

En svær opgave

Men skal man tro Karsten Uno Petersen, der sidder i regionsrådet for Socialdemokratiet, så kan det blive en svær opgave at vinde formandsposten i regionen fra Venstre og Stephanie Lose, der har siddet på posten siden 2015.

- Hvis vores eneste opgave er at vælte Stephanie Lose, så er det næsten en umulig opgave. Derfor drejer det sig om at få så stor og stærk en gruppe ved valget, så vi kan standse den tilbagegang, vi har oplevet, udtalte Karsten Uno Petersen i sidste uge til JydskeVestkysten.

I første omgang vil Mette With Hagensen ikke blive konkret i forhold til, hvordan hun har tænkt sig at vælte Stephanie Lose af pinden.

- Lige nu handler det om at finde en spidskandidat, og jeg håber, at medlemmerne giver mig den tillid. Næste skridt bliver så, at vi skal have sat en politik sammen. De helt konkrete emner kommer først, når vi har sat et hold, siger Mette With Hagensen til TV Syd.

Læs også Fynsk DF'er fortsat sygemeldt