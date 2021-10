Kommunalvalg på Ærø: Ny borgmester og nye konstellationer

- Puljen har frist den 15. november - altså dagen inden valget, og derfor har kommunalbestyrelsen skullet blive hurtigt enige om at søge puljen. For at søge, har man skullet være ret præcise i forhold til de specifikke ønsker, og der er uenighed i forhold til, hvor store færgerne skal være.

Fritidsboliger eller helårsboliger

Også boliger vil forventeligt blive diskuteret i valgkampen. For hvorledes bør fordelingen af fritids- og helårsboliger være?

- Boligerne fylder. På det seneste har der været godt gang i boligmarkedet på Ærø, og det har skabt en diskussion i forhold til salget af boliger - mere præcist om de sælges som helårsboliger eller til fritidsboliger, siger Rasmus Dalland og fortsætter.

- Nogle vil fremføre det synspunkt, at fritidsboliger kan være en "trædesten" for huskøberne for senere at bosætte sig fast på øen, mens andre frygter, at Ærø bliver en ø, der primært lever i sommerhalvåret.

Et decimeret borgmesterparti

Efter kommunalvalget i 2017 kunne man tælle til fire socialdemokratiske byrådsmedlemmer på Ærø – men det tal blev halveret undervejs i valgperioden.