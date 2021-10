Kan skifte farve: To fynske borgmesterposter er på vippen

Det drejer sig om Kerteminde Kommune og Ærø Kommune, der de seneste fire år har haft en socialdemokratisk borgmester ved roret, men som nu kan risikere at måtte aflevere borgmesterkæden til et andet parti.

Højre står sammen

I Kerteminde Kommune er der ifølge NB-Medier lagt op til en ægte valggyser. Ved valget i 2017 tog det tre hele dage før Kasper Ejsing Olesen (S) kunne sætte sig i borgmesterstolen. Her har han siddet med et rødt mindretal med ti mandater af de i alt 25, og det er lykkedes kun at få fat i borgmesterkæden med hjælp fra Venstre.

Denne gang har Venstre dog indgået en aftale om valgforbund med Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

- Den store udfordrer er De Konservatives Klavs Norup Lauridsen, der sikrede partiet et kanonvalg i 2017, hvor partiet gik fra et til syv mandater, skriver NB-Medier.

Det bliver derfor spændende at følge, om Kasper Ejsing Olesen kan overbevise vælgerne om, at han skal have lov at beholde borgmesterkæden fire år mere. Selv mener han dog ikke, at det er den kommende valgkampsføring, der er afgørende.

- Det vigtige for mig er arbejdet mellem valgene, og der mener jeg, at jeg har vist viljen til at arbejde hårdt for kommunen, siger Kasper Ejsing Olesen til TV 2 Fyn.

Alt kan ske

På Ærø er kun én ting sikker – borgmesterkæden skal finde en ny hals at hænge om. Den nuværende borgmester Ole Wej Petersen (S) genopstiller ikke som borgmesterkandidat.