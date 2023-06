Økonomisk krise i færgeselskab: Store røde tal på bundlinjen

Kassen er tom, men færgen sejler videre.

Der er forskellige meninger om, hvor lys horisonten bag ÆrøXpressen er, efter selskabet bag driften netop har udgivet et udkast til årsregnskabet, der endeligt skal vedtages på en generalforsamling den 19. juni.

Kassebeholdningen er negativ med omkring 5,5 millioner kroner, mens underskuddet fra 2022 i sig selv udgør fem millioner.

Forretningen er med andre ord ikke holdbar, og det bliver også italesat i udkastet, hvor der står, at: "Selskabet har pt. ikke frie midler til at sikre fortsat drift".

Det eneste der ifølge bestyrelsen kan redde driften, er en risikovillig investor og en kraftig nedskrivning af selskabets gæld, står der i udkastet.

Men den betragtning er bestyrelsens formand, Claus Peter Skov, ikke helt enig i.

- Jeg vil ikke afvise, at vi skal ud og finde en investor, der kommer med en tre-fire millioner, men jeg mener ikke, at det ligefrem er en risikovillig investor der skal på banen, siger han.

Fortrøstningsfuld

Han er - stik imod konklusionerne i udkastet til årsrapporten - fortrøstningsfuld omkring færgens fremtid. Også selvom han erkender, at det seneste regnskab ikke er prangende.

- Færgen har en gæld, som tynger meget i økonomien. Men vi er i gang med at forhandle med banken og rentegivere, og vi forventer i den kommende uge at få en aftale på plads, der kan sikre den fremtidige drift. Den rentegivende gæld er fra da færgen blev bygget. Vi har en god dialog med dem, færgen skylder penge, og det ser lyst ud, siger han.

Desuden oplyser bestyrelsesformanden, at færgeselskabet har en kredit, der løber frem til december i år. Dermed har færgeselskabet altså ikke travlt, hvis det skal undgå en konkurs, mener han.

- Færgen kommer altså til at fortsætte med at sejle, slutter Claus Peter Skov.

