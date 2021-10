Tidsplanen skred for H.C. Andersens Hus: Museumschef og stadsdirektør var ikke informeret

”Ser man fremad vurderes risikoen for forsinkelser særdeles høj”, står der i referatet fra styregruppens møde 17. marts, hvor beslutningen om soft opening blev vedtaget.

”Styregruppen tog orienteringen til efterretning og understregede over for projektledelsen, at man nu har åbningen 30. juni som 1. prioritet og at forhold som fx ændringsønsker fra arkitekt, leveringsvanskeligheder for specifikke bygningselementer eller behovet for forcering ikke må kompromittere tidsplanen og skal håndteres med åbningen for øje”, står der i referatet.

Museumsdirektør efterlyste informationer

Selvom der var mange usikkerhedsfaktorer frem mod åbningen 30. juni holdt styregruppen ikke flere møder om sagen før åbningen 30. juni, og udfordringerne med nye mangler og med at overholde tidsplanen blev ikke kommunikeret til alle medlemmer af styregruppen.

8. juni – altså 22 dage før åbningen – skrev daværende direktør for Odense Bys Museum, Torben Grøngaard Jeppesen, i en mail til Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen:

“Jeg kan på mine folk forstå, at HCA-byggeriet “skrider” på mange punkter, og den endelige færdiggørelse har lange udsigter”.

“Vi kan næppe gøre meget, men en eller anden form for orientering må da være på sin plads!”

Stadsdirektøren var tilsyneladende heller ikke informeret om status på byggeriet 22 dage før åbningen. Stefan Birkebjerg Andersen svarede Torben Grøngaard Jeppesen samme dag:

“Tak for din mail, hvis bekymrende indhold er helt nyt for mig. Jeg var af den overbevisning og viden, at fremdriften var planmæssig.”

Direktøren for By- og Kulturforvaltningen forklarer de undrende mails således:

- Det er, fordi der på daværende tidspunkt var nogle misforståelser omkring ting, der skred i byggeriet. Det fik vi heldigvis hurtigt rettet op på efterfølgende med en mailudveksling.