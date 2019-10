Brugerne har talt: Én million kroner til at forske i svangerskabsforgiftning

Hvorfor opstår svangerskabsforgiftning?

Det forskningsspørgsmål har flest fynboer sammen med syd- og sønderjyder stemt på ved finalen i "Et sundere Syddanmark".

Sådan har brugerne stemt:​​​​​​ Svangerskabsforgiftning Gigt Sammenhængende forløb ADHD Hudkræft

Dermed kan forsker og speciallæge ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Anne Cathrine Godtfredsen glæde sig over at modtage hovedpræmien på én million kroner til forskning i svangerskabsforgiftning.

Med sin forskningsmillion vil Anne Cathrine Godtfredsen undersøge, hvorfor 2.500 danske gravide kvinder hvert år bliver ramt af svangerskabsforgiftning. Det er nemlig et mysterium for lægevidenskaben, hvorfor svangerskabsforgiftning opstår.

- Alle patienter vil gerne vide, hvorfor de har fået sygdommen, men vi kan ikke give dem et svar. Det er jo det, vi gerne vil som læger at give et svar, siger hun.

Vinderen af "Et sundere Syddanmark" håber, man i fremtiden præcist kan forudsige, hvilke kvinder der får svangerskabsforgiftning og så have dem i et tæt kontrolforløb. På den måde kan man forhindre de tilfælde, hvor børn bliver født for tidligt på grund af svangerskabsforgiftning.

- Det er svært at svare på, hvornår vi kan have resultater. Forskning koster mange penge, jo hurtigere vi får penge, jo hurtigere kan vi gå igang. Men vi er så godt som klar, siger hun.

Fynsk projekt løber med andenpladsen

I forbindelse med "Et sundere Syddanmark" har Region Syddanmark stillet i alt to millioner kroner på højkant.

Hvad er "Et sundere Syddanmark"? "Et sundere Syddanmark" er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV Syd, hvor du kan være med til at belønne den forskning, som du synes er mest nødvendig. I alt to millioner kroner er i spil. Se mere

Næstflest stemmer er blevet givet til Maja Skov Kragsnæs fra OUH, der nu er blevet 600.000 forskningskroner rigere til at undersøge om tarmbakterier kan kurere gigt. Hun håber, at det kan blive en behandling til gigt, der i dag er umulig at kurere.

- Rigtig mange mennesker kender en, der har gigt. Det er jo en kronisk sygdom, så når man har fået den, så er det for resten af livet, forklarer hun.

Den fynske forsker håber, at hendes forskning kan hjælpe de cirka 700.000 danskere, der har gigt.

- Det er bestemt ikke en sexet sygdom, og derfor synes jeg også, at det er en stor gave at komme med i det her projekt, siger hun.

Tredjepladsen er gået til læge Christian Backer Mogensen, der arbejder på den fælles akut modtagelse hos Sygehus Sønderjylland.

Den sønderjyske læge er blevet belønnet med 400.000 kroner, som han skal bruge til at forske i hvordan ældre mennesker på plejehjem i højere grad kan blive behandlet hjemme i deres egen bolig frem for at skulle indlægges på sygehuset, når der opstår akut sygdom.

Anne Cathrine Godtfredsen regner med at begynde på sin forskning i svangerskabsforgiftning allerede til næste år.

