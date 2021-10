Pludselig tog Schmeichel ordet og talte til Eriksen og Høgh

I den takkede han de små 36.000 tilskuere i Parken for fantastisk opbakning i kampen mod Østrig, inden han et øjeblik senere fremhævede to personer, der har været meget tæt forbundet med landsholdet, men som af sundhedsmæssige årsager ikke kunne tage del i festen tirsdag aften.

- Vi har lavet noget stort sammen. Og vores tanker er med Christian Eriksen og Lars Høgh, som ikke er her i dag. Vi håber, at vi ser dem igen meget snart. Det her er for jer, drenge, sagde Schmeichel til alle i Parken og tilføjede:

- Tusind tak, fordi I (publikum, red.) kom og støttede. Og til Lars og Christian, vi glæder os til at se jer igen. Tak, alle sammen.

Hjertestop og kræftsygdom

Christian Eriksen faldt for fire måneder siden om med et hjertestop under EM-kampen mod Finland i Parken og har ikke været på banen siden.

Målmandstræner Lars Høgh kæmper mod en kræftsygdom og to tilbagefald.

Det er to skikkelser, der i lang tid har været symbolet på landsholdet, som ikke var til stede, da Danmark tog sin ottende sejr i streg og dermed på suveræn vis sikrede sig en plads til VM i 2022.

- Vi ville dedikere det her til Christian og Lars

Derfor ville Schmeichel gerne markere, at de er i landsholdets tanker. Det fortæller han til Kanal 5.

Det er endnu uvist, hvornår – og om – Christian Eriksen og Lars Høgh vender tilbage til landsholdet.

Danmark spiller VM i Qatar i december næste år.