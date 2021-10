Flere måtte pilles ned igen: Så besværlige er reglerne for valgplakater- og bannere

Herunder kan du blive klogere på, hvilke regler der gælder for valgplakater og -bannere.

Og bare rolig: hvis du også har svært ved at forstå reglerne, så er du ikke den eneste. Særligt op til kommunalvalg oplever Vejdirektoratet udfordringer.

- Der er mange førstegangsopstillede til kommunalvalget, som måske ikke kender reglerne. Derfor prøver vi at have en dialog med kommunerne, så alle ved, hvad de skal gøre, siger Julie Barnbæk Jensen, der er fuldmægtig i afdelingen Planlægning og Myndighed under Vejdirektoratet.

Hvem bestemmer?

Det er vejloven, der dikterer, hvor, hvornår og hvordan valgplakater og andet valgmateriale må hænge. Her skelner man mellem de klassiske valgplakater, som man kender fra lygtepælene, og de valgbannere man kan se på for eksempel husfacader og halmballer på marker.

Der kan dog være tilfælde, hvor andre love og bekendtgørelser kommer i spil. Det kan blandt andet være færdselsloven eller naturbeskyttelsesloven.

Vejdirektoratet kører tilsyn tre gange om ugen i hele landet. Her holder det øje med om både valgplakater og bannere hænger lovligt. I valgperioden har det dog ikke tilladelse til at fjerne valgplakater, der hænger ulovligt, medmindre de er til fare for trafikken.



Hvornår må de hænges op?

De klassiske valgplakater må hænges op fra den fjerde lørdag før valget klokken 12. I år er det altså den 23. oktober.

For valgbannere gælder der andre regler. Her er der nemlig forskel på, hvor valgbanneret skal hænge. Nogle valgbannere må derfor hænges op året rundt, hvor andre følger samme regler som valgplakaterne, og derfor først må hænges op den fjerde lørdag før valget. Her er der dog ingen tidsmæssig begrænsning, og derfor må valgbannere hænges op fra kl. 00.01 den 23. oktober.

Valgbannere

Reglerne for valgbannere er forskellige afhængigt af, hvor de hænger.

Hvis et valgbanner hænger på en privat grund og inden for bymæssig bebyggelse, gælder der ingen regler for, hvornår det må sættes op, og hvor længe det må hænge der.