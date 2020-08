Fynsk kommune: - Der er for få fysisk aktive borgere

Willy Steen fra Aarup tager sig jævligt en kamp på banerne i Aarup Tennisklub.

- Det er jo et dejligt spil, og man lærer nogle nye mennesker at kende, siger Willy Steen, som er medlem af Aarup Tennisklub.

Desværre er der for få, der gør som ham, mener politikerne i Assens Kommune.

Hvis det står til dem, skal mange flere af kommunens beboere nemlig melde sig ind i en idrætsforening eller begynde at dyrke mere motion.

- Vi må erkende, at der er for få fysisk aktive i Assens Kommune, så det er en af grundene til, at vi nu gør en ekstraordinær indsats de kommende tre år for at få aktiveret endnu flere i samarbejde med vores foreninger, siger Mogens Johansen (SF), som er formand i Uddannelse, Børn og Familieudvalget i Assens Kommune.

2.800 flere fysisk aktive

Kommunen har indgået et treårigt samarbejde med DGI Fyn under titlen 'Bevæg dig for livet', som skal få flere assenesere til at dyrke motion.

Kommunen forpligter sig med aftalen til at arbejde for, at 50 procent af indbyggerne skal være fysisk aktive i en forening, og 75 procent skal være fysisk aktive frem mod år 2025. Det skal en nyansat projektleder blandt andet få til at lykkes.

- Det er ambitiøst, men jeg glæder mig. Frem for alt skal det være let at blive medlem af en forening i Assens Kommune, og det skal være sjovt, siger Trine Madsen, projektleder for 'Bevæg dig for livet' i Assens Kommune.

Konkret skal 2.800 flere end i dag være fysisk aktive i kommunen, mens idrætsforeningerne skal have tiltrukket 1.700 nye medlemmer, og ifølge projektlederen skal foreningerne hjælpe hinanden med at nå målet.

- Det lyder som om, mange af opskrifterne allerede er derude. De skal bare deles, og de skal bruges, og det skal jeg hjælpe foreningerne med, siger Trine Madsen.

Kommunens opgave?

Det er blandt andre Mogens Johansen, der har besluttet at ansætte Trine Madsen og begynde arbejdet med at få kommunens borgere til at være mere aktive. Han ser flere fordele end de rent sundhedsmæssige, ved at flere melder sig ind i idrætsforeningerne.

- Det vigtigste er faktisk, at vi får de unge mennesker og også gerne de ældre med ind i fællesskaberne, således at de også har venner og bekendte, når de kommer ud og dermed har meget nemmere ved at begå sig i hverdagen, siger Mogens Johansen (SF).

Er det egentlig en kommunes opgave at få folk til at dyrke motion?

- Det er det, når man ser på det, der hedder sundhedsudgifter. Så er det faktisk rigtig fornuftigt at sørge for, at vores befolkning er så sund som overhovedet muligt, for det vil betyde på længere sigt, at vores udgifter vil falde væsentligt, siger Mogens Johansen (SF).