Sorte lånehuller: Fynske virksomheder på landet opgiver samarbejde med banker

Hvis man bor i det forkerte postnummer, kan det være svært at få lov til at låne penge i banken. Det er et problem, som TV 2 Fyn har afdækket de seneste uger.

Nu viser det sig, at problemet ikke kun rammer private bankkunder, men også solide og veldrevne fynske erhvervsvirksomheder i landdistrikter.

Øger omsætning

- Vi har investeret tre millioner kroner i en ny maskine på en vores produktionslinjer, som har gjort det muligt at øge vores omsætning med 100 procent med mindre bemanding. På den slags investeringer kan vi ikke regne med bankerne, siger Jesper Christensen, der er direktør i H-Emballage i Højrup.

Emballagevirksomheden i Højrup er en respekteret og anerkendt familievirksomhed, der har været veldrevet igennem tre generationer.

Men virksomhedens adresse ligger i postnummer 5620. Det vil sige langt fra motorvejen og langt fra Odense. Sådan en placering - i et landdistrikt - gør det generelt vanskeligt at samarbejde med banker. Det bekræftes af flere fynske erhvervschefer.

- Ja, det kan jeg bekræfte. Det er en offentlig hemmelighed, at der er fuldstændig den samme postnummerudfordring, når vi snakker om belåning af erhverv som ved privat belåning, siger Kristine Lawaetz Lyngbo, der er erhvervschef i Assens.

Investerer i vækst på landet

Den nye maskine hos H-Emballage har resulteret i vækst. For nylig har virksomheden været i stand til at opkøbe en konkurrent.

Og hvor meget har banken stået for i den forbindelse?

- Ingenting, lyder det korte svar fra direktør Jesper Christensen.

Hvor får du så pengene fra?

- Jamen, dem får jeg jo fra forskellige steder, og så tjener vi dem jo selv.

Problem i alle kommuner

Problemet med tilbageholdende banker eksisterer i alle fynske kommuner, og det kan bremse væksten på flere måder, lyder det fra Babak Djarahi, der er erhvervschef i Nyborg:

- Bankerne vil nok til enhver tid påstå, at hvis det er en god nok forretning, så skal de nok finansiere den. Men en gang imellem skal man stille sig selv spørgsmålet: Hvor stor en del af den finansiering skal man egentlig selv komme med, siger erhvervschefen i Nyborg, der ofte råder virksomheder til at flytte til en større by for at få et bedre samarbejde med banken.

H-Emballage: Vi bliver på landet

At flytte kommer ikke på tale i Højrup, hvor H-Emballage ifølge Jesper Christensen helt sikkert bliver på den adresse, som har været omdrejningspunktet siden etableringen i 1963.

- Jeg kan ikke forstå bankernes tankegang. Jeg kan ikke få mere for min emballage, hvis jeg ligger i Odense. Jeg kan få det samme. Til gengæld har jeg billigere kvadratmeter herude. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, at det kan være et problem, siger Jesper Christensen.