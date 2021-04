Tirsdag åbner køreskolerne igen: 42-årige Vivi skal til teoriprøve efter fire måneders corona-pause

Klokken 11 tirsdag formiddag ifører 42-årige Vivi Hansen sig et mundbind og sætter sig ind ved siden af sin kørelærer Kenneth Edlefsen i hans skolevogn for første gang i knap fire måneder.

I december blev alle landets køreskoler lukket ned på grund af coronaviruspandemiens opblussen, og samtlige køre- og teoriprøver blev aflyst - også Vivi Hansens.

- Stod det til mig, havde jeg haft mit kørekort nu, men vi kan ikke gøre noget ved det, fortæller hun.

Vivi Hansens teoriprøve blev aflyst dagen før, prøven skulle stå. Derfor stod hun også først i køen, da kørelærerne igen måtte overlade rattet til eleverne og booke prøver hos politiet. Allerede på onsdag skal hun forsøge at få mindst 20 rigtige svar til teoriprøven.

- Jeg tænker, at det (teorien, red.) burde sidde fast. Jeg har haft mange køretimer med Kenneth, og det er jo noget af det, som bare skal sidde fast. Så jeg håber på, at det bliver siddende, og så glæder jeg mig til at se, hvordan det kommer til at gå, fortæller Vivi Hansen.

Sprit i bagagerummet

Køreskolerne åbner tirsdag ligesom en række andre serviceerhverv, såsom frisører og tatovører. Det kræver dog en række forholdsregler, og at elever og kunder kan fremvise et coronapas med enten et negativt testsvar, der maksimalt er 72 timer gammelt, et vaccinationskort eller dokumentation for, at de tidligere har været smittet med corona.

Kenneth Edlefsen, der ejer Assens Køreskole, har bagagerummet fyldt med mundbind, håndsprit og vådservietter, så bilen kan rengøres mellem hver elev. Samtidig skal han fra tirsdag tjekke alle elevers coronapas, inden sikkerhedsselen spændes.

- Så vi føler på den måde godt, at vi kan forsvare en sikker undervisning, fortæller kørelæreren.

For Kenneth Edlefsen har de knap fire måneders nedlukning betydet mistede indtægter på 300.000-400.000 kroner. Til gengæld bliver de kommende måneder travle.

- Der er kommet et efterslæb. Både på de gamle elever, vi har været lukket ned med, og også en ophobning af nye elever. Det betyder, at vi får travlt. Vi har fyldte hold, siger Kenneth Edlefsen.

Negativ coronaprøve

Han vurderer, at der vil gå et halvt til et helt år, før køreskolerne er tilbage med vante ventetider på køre- og teoriprøver.

For Vivi Hansen betyder den ufrivillige pause ikke, at hun skal starte forfra med sit kørekort, men hendes kørelærer forventer dog, at nogle af køretimerne skal repeteres.

- Det vil alt andet lige være en ekstra omkostning for hende, og det vil også være ekstra tid, der skal bruges for køreskolen for at få hende tilbage til, hvor hun slap, siger Kenneth Edlefsen.

Med en frisk coronatest fra mandag er Vivi Hansen klar til både første køretime i fire måneder og onsdagens teoriprøve.

- Jeg glæder mig til, at jeg selv kan komme ud og køre, så jeg ikke er afhængig af, at min mand skal køre mig hele tiden, fortæller hun.

Det tager under normale omstændigheder mellem tre og fem måneder at tage kørekort.